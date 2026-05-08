Pensión IMSS 2026: ¿Te puedes jubilar antes de los 60 años? Conoce cuáles son los requisitos para jubilarte antes de los 60 años y recibir tu pensión del IMSS (Imagen hecha con IA)

Si has pensado en iniciar tu retiro, pero aún no cumples los 60 años de edad, el IMSS tiene una modalidad que te permite jubilarte anticipadamente; conoce cuáles son los requisitos.

El Instituto Mexicano de Seguridad Social (IMSS) permite que algunas personas menores de 60 años puedan jubilarse a través de la Modalidad de Retiro Anticipado, y el principal requisito es que cuenten con cotizaciones posteriores al 1 de julio de 1997.

¿Cómo funciona el Retiro Anticipado del IMSS?

Con el Retiro Anticipado del IMSS, las personas interesadas podrán jubilarse antes de los 60 años, comenzando a recibir su pensión.

Sin embargo, para poder acceder a esta modalidad de pensión, los interesados tienen que cumplir con requisitos específicos, como contar con cierta cantidad de semanas cotizadas.

¿Me puedo jubilar antes de los 60 años? Requisitos para el retiro anticipado

De acuerdo con la información publicada por el IMSS, estos son los requisitos que debes cumplir si deseas retirarte de manera anticipada:

Tener menos de 60 años.

Tener un mínimo de 875 semanas cotizadas en el Régimen Obligatorio del Seguro Social al 2026.

en el Régimen Obligatorio del Seguro Social al 2026. Que los recursos de la cuenta individual AFORE sean suficientes para el retiro.

sean para el retiro. Que la pensión calculada en el Sistema de Rentas Vitalicias sea superior en más del 30% a la pensión mínima garantizada del Gobierno de México.

a la pensión mínima garantizada del Gobierno de México. Causar baja en el Régimen Obligatorio de la Ley del Seguro Social.

Estar privado de trabajo remunerado.

¿Cuántas semanas cotizadas necesito para la Pensión IMSS en 2026?

Para este 2026, el número de semanas cotizadas necesarias para solicitar el retiro anticipado del IMSS es de 875 semanas.

Sin embargo, debido a un cambio en la Ley del Seguro Social y en la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, las semanas requeridas de cotización incrementarán cada año hasta llegar a 1,000 en 2031, por lo que deberás tomarlo en consideración para calcular cuándo podrías jubilarte.

¿Cómo iniciar el trámite de pensión anticipada este 2026?

Si ya cuentas con los requisitos antes señalados y deseas iniciar tu retiro anticipado, lo único que tienes que hacer es acercarte a las ventanillas de Control de Prestaciones de la Unidad de Medicina Familiar correspondiente a tu domicilio, solicitando el inicio de este trámite, con los siguientes documentos: