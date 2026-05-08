En revisión, propuesta de reducir calendario escolar por calor y Mundial

titular de la Secretaría de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo “Vamos a salir el 5 de junio porque hay muchos estados que ya tienen altas temperaturas y también está el tema del Mundial”, declaró.

El titular de la Secretaría de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, aseguró que la propuesta para reducir el calendario escolar 2025-2026 sigue en pie, aunque adelantó que todavía se analiza la fecha exacta del regreso a clases.

Durante una gira de trabajo en Hermosillo, el funcionario explicó que la intención es terminar las actividades escolares el 5 de junio, principalmente por las altas temperaturas que afectan a distintas regiones del país y por la realización de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

“Vamos a salir el 5 de junio porque hay muchos estados que ya tienen altas temperaturas y también está el tema del Mundial”, declaró.

La medida aplicaría tanto para escuelas públicas como privadas de nivel básico y medio superior en todo el país.

Mario Delgado detalló que, aunque las clases concluirían el 5 de junio, maestros y directivos permanecerían en los planteles hasta el 12 de junio para completar actividades administrativas y el cierre oficial del ciclo escolar.

El regreso a las aulas, según la propuesta inicial, sería el 17 de agosto con un periodo de reforzamiento académico de dos semanas, mientras que el inicio formal del ciclo escolar 2026-2027 quedaría programado para el 31 de agosto en todas las escuelas incorporadas al Sistema Educativo Nacional.

Aun así, el secretario reconoció que todavía revisan posibles ajustes para evitar afectaciones en el aprendizaje de los cerca de 24 millones de estudiantes de educación básica.

La propuesta fue discutida y aprobada por unanimidad durante una reunión del Consejo Nacional de Autoridades Educativas, integrado por secretarios de Educación de los estados.

Mario Delgado señaló que la iniciativa también surgió a partir de solicitudes realizadas por docentes y autoridades estatales ante las condiciones climáticas previstas para junio y julio.

Horas después del anuncio, la presidenta Claudia Sheinbaum aclaró que el calendario todavía no está definido y subrayó que se trata únicamente de una propuesta en análisis.

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, Sheinbaum explicó que la iniciativa fue planteada por secretarios estatales de Educación y no representa una decisión definitiva del gobierno federal.

“Es una propuesta. No hay calendario definido todavía”, dijo la mandataria federal.

La presidenta añadió que también deben tomarse en cuenta las necesidades académicas de los estudiantes antes de aprobar cualquier modificación oficial al calendario escolar.