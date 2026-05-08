Escuelas privadas rechazan recorte al ciclo escolar y mantendrán clases tras anuncio de la SEP

Escuelas privadas rechazan recorte al ciclo escolar Las organizaciones aseguraron que continuarán las actividades conforme al calendario acordado con madres y padres de familia y advirtieron posibles afectaciones educativas y legales por la reducción de días de clase. (Armando Monroy/Cuartoscuro)

La decisión de la Secretaría de Educación Pública (SEP) de terminar anticipadamente el ciclo escolar 2025-2026 sigue generando reacciones; y ahora, escuelas privadas del país anunciaron que mantendrán las clases conforme al calendario originalmente establecido y no suspenderán actividades el próximo 5 de junio, como planteó la autoridad federal.

La postura fue dada a conocer por la Asociación Nacional para el Fomento Educativo (ANFE) y la Asociación Nacional de Escuelas Particulares (ANEP), que señalaron que los planteles particulares podrán seguir ofreciendo el servicio educativo bajo las condiciones pactadas desde el inicio del curso con las familias.

Alfredo Villar Jiménez, presidente de ambas organizaciones, afirmó que las instituciones privadas tienen respaldo en los contratos de prestación de servicios educativos firmados con madres y padres de familia, por lo que podrán continuar con clases, actividades académicas y reforzamiento escolar aun cuando concluya el calendario oficial de la SEP.

El dirigente explicó que las escuelas sí deberán respetar las fechas oficiales para subir calificaciones a las plataformas de la autoridad educativa, ya que después serán cerradas. Sin embargo, sostuvo que eso no impide que continúen las actividades dentro de los planteles.

Villar Jiménez consideró que la medida genera incertidumbre tanto para las escuelas como para las familias, especialmente porque muchas ya habían organizado actividades y tiempos con base en el calendario original.

Además, señaló que la Ley General de Educación establece un mínimo de 185 días efectivos de clase y un máximo de 200, por lo que consideró preocupante que el ciclo pudiera concluir con apenas 159 días de actividades escolares.

“El marco legal dice claramente que las autoridades deben buscar más horas efectivas de aprendizaje y no reducirlas”, expresó.

También afirmó que la ley contempla sanciones para escuelas que suspendan clases fuera del calendario autorizado, aunque precisó que no existe una prohibición para continuar ofreciendo el servicio educativo más allá de las fechas oficiales.

Padres de familia analizan amparos

El anuncio también provocó inconformidad entre algunos grupos de padres de familia. Israel Sánchez, presidente de la Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF), acusó que la reducción del ciclo escolar se tomó sin consultar previamente a las familias.

Adelantó que algunos padres ya analizan promover amparos para evitar la cancelación anticipada de clases y buscar que continúe el calendario escolar completo.

Según explicó, también preparan acciones de participación ciudadana y recolección de firmas para expresar su rechazo a la medida impulsada por la SEP.

Todos los grupos y asociaciones solicitaron a la Secretaría de Educación Pública aclarar las fechas exactas de cierre de plataformas y detallar cuáles serán las actividades que se realizarán en las semanas previas al arranque del siguiente ciclo escolar.

Además, insistieron en que la dependencia federal debe reconsiderar la decisión de adelantar las vacaciones, al considerar que podría afectar el aprendizaje de niñas, niños y adolescentes.

Las organizaciones hicieron un llamado a las comunidades escolares para mantener las actividades educativas y continuar trabajando conforme a los acuerdos establecidos desde el inicio del ciclo escolar.