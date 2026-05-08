El IMSS reporta 23 mil 923 nuevos puestos de trabajo, la cifra más alta para un mes de abril

El Instituto Mexicano del Seguro social (IMSS) informó este viernes que hasta el 30 de abril de este año se tienen registrados un total de 22 millones 748 mil 603 puestos de trabajo, de los cuales el 86.9 por ciento son permanentes y el 13.1 por ciento son eventuales.

El instituto refiere que el incremento mensual durante abril fue de 23 mil 923 nuevas plazas, 71 mil 365 más que los reportados en abril del año pasado. Estas cifras representan la tercera cifra máxima desde que se tenga registro y la máxima considerando solo los meses de abril.

Sobre estos datos, el IMSS informó que los sectores económicos con el mayor crecimiento porcentual anual en puestos de trabajo son comunicaciones y transportes con 10.9 por ciento, comercio con 3.1 por ciento, y servicios para empresas con 2.1 por ciento.

Por entidad federativa destacan Estado de México, Ciudad de México, Oaxaca e Hidalgo con aumentos anuales de 2.5Por entidad federativa destacan Estado de México, Ciudad de México, Oaxaca e Hidalgo con aumentos anuales de 2.5%.

Al cierre de abril 2026, el salario base de cotización promedio de los puestos de trabajo afiliados al IMSS alcanzó un monto de $664.5, el más alto para cualquier mes desde que se tenga registro. Este salario presenta, en su comparación anual, un cambio nominal de $42.7, el quinto mayor aumento de entre todos los abriles desde que se tenga registro, en términos relativos la variación anual es de 6.9 por ciento.

Durante el mes de abril se registraron 59,626 puestos asociados a personas trabajadoras del hogar, de estos, 59 mil 626 puestos, se espera un total de 97 mil 727 beneficiarios potenciales.

En el mismo periodo se registraron 418 mil 314 puestos asociados a personas trabajadoras independientes, de los que se espera un total de 685 mil 617 beneficiarios potenciales.