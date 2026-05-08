INE firma convenio con TEPJF y Transparencia Electoral para fortalecer la democracia y acceso a la justicia

INE firma convenio con el TEPJF y Transparencia Electoral para impulsar el fortalecimineto de la democracia y acceso a la justicia

Con el objetivo de generar un espacio de articulación que permita impulsar acciones orientadas al fortalecimiento de la democracia, la transparencia y el acceso a la justicia, el INE firmó un convenio de colaboración con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y Transparencia Electoral.

Durante la firma del acuerdo, la presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala, señaló que este acuerdo debe entenderse como una acción concreta que genera condiciones para enfrentar los retos del Proceso Electoral Federal Concurrente que iniciará en septiembre del presente año.

La Presidenta explicó los alcances del convenio que tiene como intención reagrupar esfuerzos y fortalecer a las instituciones involucradas frente al escenario inmediato del proceso electoral.

“La firma de este convenio representa entonces en sus marcas, listos, fuera para el proceso” dijo Taddei Zavala y destacó la relevancia de mantener la unidad y la coordinación permanente para el adecuado desarrollo de los comicios.

En la firma estuvieron presentes el Magistrado Presidente de la Sala Superior del TEPJF, Gilberto de G. Bátiz García; el Director Ejecutivo de Transparencia Electoral, Leandro César Querido; el Magistrado Presidente del Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua y Coordinador de Transparencia Electoral para México y Centroamérica, Hugo Molina Martínez; las Consejeras Carla Humphrey Jordan; Blanca Cruz García, Rita Bell López Vences y Frida D. Gómez Puga; los Consejeros Jorge Montaño Ventura, Arturo Chávez López; así como la Secretaria Ejecutiva, Claudia Arlett Espino y Magistraturas de Sala Superior del TEPJF.