INE inicia trabajos preparatorios rumbo al proceso electoral 2027

De cara al procesp electoral de 2027, Consejeros del Instituto Nacional Electoral se dieron cita para enviar un mensaje en el que reconocieron la importancia de la preparación anticipada y la coordinación con los Organismos Públicos Locales (OPL) para garantizar procesos electorales confiables .

Se trata de un hecho inédito que implicará la renovación simultánea de la Cámara de Diputadas y Diputados, gubernaturas, congresos locales, ayuntamientos y, en su caso, órganos judiciales federales y locales.

La Presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala, señaló que debido a la magnitud del hecho, el resto institucional exige máxima capacidad logística, administrativa y financiera de todas las instituciones involucradas: “la concurrencia multiplica el volumen de responsabilidades y demanda una sincronía total en la cadena de operación”.

Los consejeros en coincidieron en que cada proceso electoral representa un reto mayor, así como una oportunidad para demostrar la fortaleza de la estructura conjunta entre el INE y los OPL, y subrayaron que la coordinación nacional, la preparación anticipada y la participación de todas las áreas son condiciones indispensables para entregar elecciones confiables y transparentes.

Como parte de sus primeras participaciones en eventos del Instituto, los consejeros recien asignados, Frida D. Gómez Puga, Arturo Chávez López y Blanca Cruz García, resaltaron en sus mensaje que las personas hacen posible la labor cotidiana del organismo, por lo que organizar elecciones impecables es una tarea colectiva que se ha cumplido antes y se cumplirá nuevamente como parte de la suma de visiones y experiencias.

Por su parte, el Titular del Órgano Interno de Control, Víctor Hugo Carvente Contreras, apuntó que la fiscalización preventiva fortalece la confianza ciudadana y que la transparencia y la integridad en las adquisiciones son esenciales para preservar la legitimidad institucional.