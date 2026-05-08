Pide Kenia López Rabadán tomar con seriedad advertencias de Donald Trump contra soberanía

CDMX — La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, pidió tomar con seriedad las amenazas del presidente Donald Trump contra la soberanía de México.

La diputada panista sostuvo que si no se resuelve la grave crisis de inseguridad tendrá consecuencia en los bolsillos de los mexicanos.

“No podemos minimizar el problema, advirtió, al tiempo que señaló que México no está aislado del mundo y forma parte de un engranaje comercial”, indicó.

Al participar en la 11.ª Convención de Industriales de Jalisco, en Puerto Vallarta, alertó: si no resolvemos la crisis de inseguridad tendrá consecuencias en el bolsillo de los mexicanos.

La soberanía nacional, manifestó, se materializa al garantizar que los mexicanos puedan salir y regresar a su casa vivos.

Que los empresarios puedan hacer negocio y que las empresas se puedan instalar en México, subrayó.

En ese sentido, hizo un llamado desde la presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados a trabajar desde las instituciones y la sociedad civil, a construir una soberanía que dé seguridad a los mexicanos.

Soberanía es el poder supremo de un Estado, para gobernarse a sí mismo sin depender de una autoridad externa, afirmó.