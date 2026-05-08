Pide PRD pacto de unidad nacional en defensa de soberanía; exige investigaciones contra políticos señalados por narco

PRD en pie de lucha busca reactivarse de cara al proceso electoral del 2027

En medio de la crisis con Estados Unidos por las acusaciones contra políticos mexicanos por presuntos vínculos con el narcotráfico, el l Bloque Nacional de Partidos Locales del PRD llamó a cerrar filas en torno a la unidad nacional ante cualquier amenaza de intervención extranjera, pero al mismo tiempo exigió que las autoridades mexicanas actúen con firmeza en las investigaciones contra actores políticos señalados por presuntos vínculos ilícitos, siempre dentro del marco de la ley-

El Bloque Nacional de Partidos Locales del PRD se pronunció por una estrategia más efectiva en materia de seguridad y por la aplicación de protocolos más enérgicos en la selección de candidaturas rumbo a los próximos procesos electorales, con el propósito de evitar la infiltración del crimen organizado en la vida pública del país.

En el marco del 37 aniversario del PRD celebrado en Zacatecas, el exalcalde de Acapulco y uno de los principales referentes del bloque, Evodio Velázquez Aguirre, coincidió con la presidenta Claudia Sheinbaum en la defensa de la soberanía, pero exige investigaciones firmes contra actores señalados.

Reconoció que algunos funcionarios hayan solicitado licencia para enfrentar esos procesos pero consideró que también deben realizarse investigaciones firmes contra actores políticos señalados, siempre dentro del marco de las leyes mexicanas.

Lideres perredistas celebran el 37 aniversario del Sol Azteca

En paralelo, llamó a construir un pacto de unidad nacional para defender la soberanía y afirmó que el PRD seguirá vigente como fuerza política.

Velázquez Aguirre afirmó que el bloque nacional conformado por partidos locales surgidos del perredismo mantiene vigentes los principios históricos de la izquierda democrática, enfocados en la libertad, la igualdad, la participación ciudadana y la defensa de las causas sociales.

Explicó que en la actualidad son nueve los partidos locales que integran este frente político, al que además se han sumado distintas expresiones con origen en el PRD, aunque bajo otras denominaciones.

Señaló que durante el encuentro firmaron un compromiso para mantener viva la propuesta política de la Revolución Democrática y fortalecer su presencia desde las entidades federativas.

Respecto al contexto nacional y las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, Evodio Velázquez advirtió que cualquier intervención extranjera violentaría la soberanía mexicana y pondría en riesgo la democracia del país.

“México es un país de libertades, de igualdad, de democracia y de soberanía”, expresó.

El dirigente perredista sostuvo que existen coincidencias con la postura de la presidenta Sheinbaum en torno a la defensa de la soberanía nacional, aunque subrayó que también debe existir una exigencia clara para fortalecer las estrategias de seguridad y frenar el avance de la violencia y del crimen organizado.

Añadió que todos los sectores del país deben contribuir a la construcción de la paz y evitar que grupos delictivos continúen ocupando espacios de decisión política y social. En ese sentido, planteó que partidos políticos e institutos electorales deben aplicar filtros más estrictos en la selección de candidaturas para impedir la infiltración del crimen organizado en los procesos electorales.

Evodio Velázquez afirmó que el perredismo continúa vigente en la agenda pública nacional y adelantó que seguirán impulsando un frente político desde los estados, con la incorporación de movimientos sociales, estructuras locales y nuevas expresiones afines a los principios de la izquierda democrática.