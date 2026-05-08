Segob rechaza las acusaciones de boicot contra Ayuso, asegurando que su visita se realizó con libertad

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (José Méndez/EFE)

La Secretaría de Gobernación respondió a las acusaciones hechas por Isabel Díaz Ayuso sobre un supuesto boicot durante su visita a México y aseguró que la gira de la funcionaria española se desarrolló “en un ambiente de total libertad”.

A través de un mensaje oficial, la dependencia federal señaló que en ningún momento se buscó impedir actividades públicas o privadas de Ayuso durante su estancia en territorio mexicano.

“México vive total libertad que permite el debate abierto de las ideas”, indicó la Secretaría de Gobernación, al tiempo que sostuvo que el país mantiene una ciudadanía cada vez más participativa.

La respuesta del gobierno mexicano llegó después de que la Comunidad de Madrid informara la cancelación de la última parte de la gira de Ayuso, tras denunciar supuestas presiones hacia organizadores de los Premios Platino del Cine Iberoamericano.

De acuerdo con el gobierno madrileño, autoridades mexicanas habrían advertido sobre posibles consecuencias si la dirigente española acudía al evento, incluso señalando la posibilidad de cerrar el recinto donde se celebraría la gala.

Ante esa situación, el equipo de Ayuso calificó el episodio como “sin precedentes” y confirmó el regreso anticipado de la presidenta madrileña a España.

En medio de la polémica, Grupo Xcaret también salió a responder y negó haber recibido amenazas, advertencias o presiones por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum o de integrantes del gobierno federal relacionadas con la realización de los Premios Platino Xcaret.

La empresa señaló en un comunicado que el evento representa una plataforma cultural enfocada en reconocer el trabajo artístico y audiovisual de la comunidad iberoamericana, además de promover la convivencia entre los 23 países participantes.

Grupo Xcaret recordó además que los Premios Platino acumulan 13 años dentro de la industria audiovisual de habla hispana y portuguesa.

La tensión entre Ayuso y Sheinbaum aumentó durante los últimos días después de distintos cruces públicos relacionados con temas históricos y políticos.

Uno de los momentos más comentados ocurrió cuando la presidenta madrileña participó en un homenaje ligado a la figura de Hernán Cortés en Ciudad de México, donde afirmó que España no debe renegar de su historia ni de lo ocurrido durante la conquista.

Las declaraciones fueron cuestionadas por Sheinbaum, quien acusó a Ayuso de reivindicar “atrocidades” relacionadas con el personaje histórico.