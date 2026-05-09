Capturan a sujeto armado que ingresó al Instituto Cultural Mexicano en Washington

Momento del arresto del sospechoso (Captura de video)

Seguridad en EU — La policía en Washington capturó este sábado a un sujeto armado al que perseguía y que en su escapada intentó ocultarse en el interior del Instituto Cultural Mexicano en la capital estadounidense, confirmó la embajada de México en EU, al confirmar que no hubo víctimas.

El embajador de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma Barragán, informó a través de su cuenta de la red social X que “un presunto delincuente armado, de nacionalidad estadounidense, que huía de la policía, ingresó al Instituto, al ser un espacio siempre abierto al público.Lo principal, es que nadie resultó herido”.

“Nuestro personal actuó de inmediato y las autoridades competentes procedieron a su detención. Reconocemos la serenidad y la eficacia con que todos se coordinaron y respondieron para resolver este grave incidente, sin consecuencia alguna que lamentar”.

Aviso a las familias de nuestro equipo del @MexCultureDC:



Hoy, un presunto delincuente armado, de nacionalidad estadounidense, que huía de la policía, ingresó al Instituto, al ser un espacio siempre abierto al público.



Lo principal, es que nadie resultó herido.



Nuestro… pic.twitter.com/nOvDbQRLfU — Esteban Moctezuma Barragán (@emoctezumab) May 9, 2026

El diplomático mexicano destacó la actuación coordinada entre el equipo del instituto y la policía de Washington para resolver el incidente sin consecuencias mayores.

Esteban Moctezuma compartió también un video donde se aprecia el momento en el que sospechoso al que perseguía la policía de Washington era capturado.

Este episodio se registra en medio de medidas reforzadas de seguridad en espacios diplomáticos y culturales internacionales en Estados Unidos.

La Crónica de Hoy 2026