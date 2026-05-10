CFE alcanza 50 millones de usuarios y lo celebra con billete conmemorativo de la Lotería Nacional

50 millones de razones para seguir iluminando a México Sorteo Superior No. 2887 (especial)

La Comisión Federal de Electricidad alcanzó los 50 millones de usuarios en todo el país y celebró el logro con la presentación de un billete conmemorativo de la Lotería Nacional para el Sorteo Superior No. 2887.

Con la frase “50 millones de razones para seguir iluminando a México”, el billete busca reconocer la expansión del servicio eléctrico y el papel de la empresa pública en el desarrollo del país.

Durante la presentación, la directora general de Lotería Nacional, Olivia Salomón, afirmó que este reconocimiento representa vocación de servicio, el impulso a la justicia social y a la soberanía energética que promueve el gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. “Este billete conmemorativo reconoce una causa profundamente estratégica para México: la soberanía energética y el fortalecimiento de una empresa pública que durante generaciones ha llevado bienestar, desarrollo y esperanza a millones de familias mexicanas” expresó.

“50 millones de razones para seguir iluminando a México Sorteo Superior No. 2887 (especial)

Por su parte, la directora general de la CFE, Emilia Esther Calleja Alor, señaló que los 50 millones de usuarios representan hogares, escuelas, hospitales y comunidades con mayores oportunidades de desarrollo.

En el evento también participó Enrique Hernández, habitante de La Raya, Oaxaca, quien fue registrado como el usuario número 50 millones y relató que su comunidad recibió electricidad apenas hace unas semanas.

El Sorteo Superior No. 2887 se realizará el próximo 19 de junio y contará con un Premio Mayor de 17 millones de pesos en dos series, además de una bolsa repartible de 51 millones de pesos.