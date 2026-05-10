CNDH pide una revisión al calendario escolar tomando en cuenta distintos factores, no solo eventos públicos y climáticos

CNDH pide una revisión al calendario escolar (Victoria Valtierra Ruvalcaba)

Tras la publicación de los “Cambios al calendario escolar 2025-2026 por calor y Mundial de Fútbol” por la Secretaría de Educación Pública, la Comisión Nación de los Derechos humanos (CNDH) hace un llamado a hacer una revisión de la determinación en la que se establece la conclusión del ciclo escolar el 5 de junio, y el arranque del próximo el 31 de agosto.

La Comisión considera relevante que se tome como eje central el Interés Superior de Niñas, Niños y Adolescentes consagrado en el artículo 3 constitucional, no solo atendiendo la coyuntura de eventos público y climáticos, aunado al contexto laboral por el que atraviesan la mayoría de las personas que ejercen el cuidados de los menores.

Se señala, que es importante tomar en consideración que dichas disposiciones únicamente impactan en las jornadas educativas de los menores, dejando de lado las jornadas laborales de las personas cuidadoras, lo que provocaría que los menores permanezcan solos en sus hogares.

De acuerdo al pronunciamiento de la CNDH, esta situación colocaría a los menores en un estado de vulnerabilidad al privarlos del acompañamiento y cuidado que requieren para su desarrollo integral, situación que los hace propensos a presentar afecciones en sus dimensiones físicas, motoras, cognitivas, emocionales y sociales a corto, mediano y largo plazo.

Se establece que, dicha disposiciones, al no tomar en cuenta los contextos sociales de las personas cuidadoras de niñas, niños y adolescentes, vulneran los derechos dela niñez a ser debidamente educada debido, a que en algunos casos no se cuenta con redes de apoyo suficientes como para garantizar la debida protección y atención, lo que incrementa el riesgo a sufrir diversos tipos de violencia.

Así, la CNDH invita a la SEP y al Consejo Nacional de Autoridades Educativas a generar mecanismos necesarios para garantizar que en la emisión de disposiciones se tomen en consideración los contextos y se atiendan las problemáticas que puedan generar en su aplicabilidad.