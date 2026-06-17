Sheinbaum cuestiona marcha de la CNTE en el Estadio CDMX; asegura que radicales no representan a la mayoría

Sheinbaum cuestiona marcha de protesta de maestros mexicanos en el estadio del Mundial (Mario Guzmán/EFE)

La presidenta Claudia Sheinbaum cuestionó la movilización convocada por integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) hacia el Estadio Ciudad de México, sede del partido entre Uzbekistán y Colombia dentro del Mundial de Futbol 2026, y consideró que este tipo de acciones no tienen sentido cuando existen canales de diálogo abiertos con el Gobierno federal.

Durante su conferencia matutina, la mandataria se preguntó cuál es el objetivo de realizar una marcha hacia el inmueble deportivo en medio de las negociaciones que mantienen distintas dependencias federales con representantes del magisterio.

“¿Qué caso tiene que marchen hoy al estadio. ¿Para qué? Me pregunto, ¿para qué?”, expresó.

Sheinbaum sostuvo que las puertas al diálogo no están cerradas y afirmó que dirigentes de la CNTE mantienen comunicación permanente con la Secretaría de Gobernación (Segob), la Secretaría de Educación Pública (SEP) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

“Puede haber diálogo, o sea, eso nunca está negado”, señaló la presidenta, al insistir en que las negociaciones laborales deben realizarse con las representaciones sindicales reconocidas.

La titular del Ejecutivo también aseguró que quienes impulsan las medidas más radicales dentro del movimiento magisterial no son precisamente quienes cuentan con el respaldo mayoritario de las y los maestros.

“Muchos de los más radicales de este grupo son los que no tienen representación. Los que proponen las medidas más radicales son justamente los que no ganaron la representación de sus maestros”, afirmó.

En otro momento, Sheinbaum señaló que existen coincidencias entre posturas extremas de distintos sectores políticos.

“La derecha llama a la violencia porque lo vimos aquí. La ultraderecha llama a la violencia. Y supuestamente el radicalismo de izquierda también”, declaró.

A pesar de las diferencias con algunos grupos de la CNTE, la mandataria reiteró su reconocimiento a las maestras y maestros del país y adelantó que buscará consultar directamente a las bases docentes sobre diversos temas relacionados con el sistema educativo y las condiciones laborales.

“Las maestras y los maestros de México es de lo mejor que existe en nuestro país. Mi reconocimiento absoluto a las maestras y a los maestros”, expresó.

La movilización anunciada por la CNTE ocurre después de 16 días de huelga nacional y en medio de las exigencias del movimiento para reabrir negociaciones sobre temas laborales y de seguridad social, entre ellos modificaciones al sistema de pensiones y la revisión de disposiciones derivadas de reformas anteriores.