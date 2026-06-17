Reaparece la “Dama de Hierro”: ¿quién es Marisela Flores-Torruco, la narco mexicana que desafió a la DEA?

La "Dama de Hierro" Marisela Flores-Torruco fue noticia de nuevo esta semana, luego de que un juez logró sentenciar a uno de sus cómplices. (Especial)

La DEA identificó en 2017 a Marisela Flores-Torruco como la líder de una organización criminal que traficó cientos de kilogramos de cocaína desde Colombia hasta Estados Unidos... casi una década después, la llamada “Dama de Hierro” vuelve a ser noticia.

Su red operó durante años y terminó vinculada con una estructura internacional de lavado de dinero relacionada a China, además de que supo ganarse la confianza de importantes líderes criminales, como Joaquín “El Chapo” Guzmán, actualmente preso en el vecino del norte.

A pesar de que la atención suele centrarse en los grandes capos del narcotráfico mexicano, como Nemesio Oseguera “El Mencho”, recientemente abatido, en la década pasada una mujer poco conocida logró construir una red criminal que puso en alerta a las autoridades estadounidenses.

Marisela Flores-Torruco fue señalada por la Administración para el Control de Drogas (DEA) como la líder de una organización responsable de introducir toneladas de cocaína a Estados Unidos.

El nombre de Flores-Torruco reapareció esta semana luego de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos informó la sentencia de 14 años de prisión contra Jesús Rauda-Ávila, un ciudadano mexicano que colaboró con la estructura criminal encabezada por ella.

Según información de la DEA, la organización coordinaba la compra, traslado y distribución de cargamentos masivos de cocaína procedentes de Colombia.

De acuerdo con la investigación, la red operaba en estados como Nueva York y Texas, además de otros puntos estratégicos de Estados Unidos.

Las autoridades sostienen que la organización proporcionaba apoyo logístico y financiero para mover la droga a través de Centroamérica y México antes de cruzarla hacia territorio estadounidense.

¿Qué delitos cometió Flores-Torruco y su red criminal?

Durante la investigación, las autoridades realizaron decomisos que revelaron la magnitud de la operación.

Entre ellos destacan cerca de 971 kilogramos de cocaína asegurados en abril de 2017 y otros 500 kilogramos decomisados en mayo de ese mismo año, cargamentos que fueron atribuidos a la organización liderada por Flores-Torruco.

Los fiscales estadounidenses afirman que entre 2016 y 2017, Rauda-Ávila coordinó al menos diez operaciones de compra de narcóticos relacionadas con la estructura criminal. Cada una de ellas involucró entre 100 y 400 kilogramos de cocaína destinados al mercado estadounidense.

¿Qué pasó con Marisela Flores-Torruco?

La propia Marisela Flores-Torruco, conocida como la “Dama de Hierro”, fue procesada por autoridades federales estadounidenses, tras ser detenida en Colombia en 2017, y se declaró culpable de delitos relacionados con posesión, fabricación o distribución de sustancias controladas.

Como resultado, recibió una condena de 16 años y ocho meses de prisión.

Las investigaciones también alcanzaron a otros integrantes de la red, incluidos operadores vinculados con esquemas internacionales de lavado de dinero.

Entre ellos se encuentra Qiyun Chen, quien fue condenado a 10 años de prisión por conspiración para lavar dinero, y José Francisco Mendoza-Gómez, sentenciado a una década de cárcel por conspirar para importar cocaína a Estados Unidos.

La DEA señaló que el caso requirió la colaboración de oficinas ubicadas en Colombia, Panamá, México y Guatemala, además de agencias estadounidenses como el Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza y el Servicio de Seguridad Diplomática.

Según el Departamento de Justicia, la organización encabezada por Flores-Torruco representaba una de las estructuras criminales dedicadas al tráfico internacional de cocaína que abastecían al mercado estadounidense.