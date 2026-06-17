Beca Benito Juárez 2026 ¿De cuánto es el pago en junio? (Cuartoscuro)

En días anteriores, la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar anunció las fechas de depósito para el pago de la Beca Benito Juárez, el cual corresponde al bimestre mayo-junio de 2026.

Este beneficio se otorga a alumnos que estén registrados y cursando el nivel de educación media superior.

¿Cuánto dinero voy a recibir en junio de la Beca Benito Juárez?

Esta beca universal consta de un recurso económico bimestral de 1,900 pesos que son entregados durante los cinco bimestres que dura el ciclo escolar. En este periodo, que pertenece a mayo y junio, se depositará el último monto, que corresponde al cierre de ciclo escolar.

¿Dónde se verá reflejado el pago de la beca Benito Juárez?

Este apoyo se podrá ver reflejado en la tarjeta del Bienestar que fue entregada al inicio del programa. Los alumnos podrán cobrar este beneficio en el Banco del Bienestar y también podrán hacer uso del recurso a través de transferencias bancarias.

¿En julio y agosto depositarán la beca?

El gobierno federal informó a través de sus canales oficiales que durante el periodo de julio y agosto, este subsidio queda suspendido, pues estos meses concuerdan con el periodo vacacional; por tal motivo no se contará con el beneficio.

Conoce las fechas para cobrar tu Beca Benito Juárez

La dispersión de esta ayuda inició el día lunes 15 de junio y dará por concluida el 26 de junio de 2026. Te compartimos el calendario oficial para que estés pendiente de tu beca; recuerda que el pago se realiza de acuerdo con la letra inicial del primer apellido del alumno registrado: