En México, alrededor del 30% de las consultas ginecológicas es por infecciones vaginales

Salud íntima El uso de ropa ajustada, telas sintéticas como licra o nylon, humedad y calor constantes, uso de duchas vaginales, algunos antibióticos, diabetes y/o embarazo, son las principales causas que pueden llevar a una mujer a inmunosupresión o cambios hormonales (La Crónica de Hoy)

El uso de ropa ajustada, telas sintéticas como licra o nylon, humedad y calor constantes, uso de duchas vaginales, algunos antibióticos, diabetes y/o embarazo, son las principales causas que pueden llevar a una mujer a inmunosupresión o cambios hormonales, señaló la ginecóloga Nardia Montesinos Peña.

Subrayó que a nivel nacional, las infecciones cervicovaginales de mayor incidencia se atribuyen a bacterias anaerobias (40-50%), candida (20-25%) y tricomonas (15-20%), las cuales son un problema de salud pública porque son parte de los 10 a 20 principales motivos de consulta del primer nivel de atención médica.

Cuida tu salud íntima

En este sentido, subrayó la importancia de reconocer las complicaciones cervicovaginales por tratamientos inadecuados, como el aborto espontáneo, infecciones en vías urinarias, endometriosis, infertilidad, enfermedad pélvica inflamatoria y mayor riesgo de contraer enfermedades de transmisión sexual, lo que impacta en la salud física general y en aspectos psicológicos y/o emocionales, además de la salud íntima en sí.

La doctora Nardia Montesinos, de Esteripharma, resaltó que por desgracia, las visitas al ginecólogo se retrasan o en algunos casos se evitan por mitos y tabúes que prolongan el malestar y ocasionan complicaciones más severas, e incluso, fomentan la automedicación, lo que es totalmente contraproducente.

En el marco del Día Internacional de Acción por la Salud de la Mujer, que se conmemora el 28 de mayo, se destaca la importancia de las infecciones vaginales en la salud femenina, las cuales ocurren cuando microorganismos: bacterias, hongos o parásitos) que no forman parte habitual de la flora vaginal ingresan en ella, provocando un desequilibrio entre las bacterias “buenas” y las “dañinas”.

Existen varios tipos de infecciones según la zona en que se presentan: vulvitis, cuando es en los genitales externos; vaginitis, cuando es en la vagina y cervicovaginitis, cuando es en el cuello del útero.

Al respecto, enfatizó, que una buena alternativa para el cuidado de la salud femenina, es EsteriFem V, el cual es un gel antiséptico íntimo a base de soluciones electrolizadas de superoxidación (SES) con pH neutro “que mantiene y recupera la salud vaginal”.

“Este gel antiséptico íntimo de amplio espectro de acción local elimina bacterias, hongos y parásitos, como el caso de trichomona vaginalis, sin alterar el pH vaginal natural”, con lo que, es un tratamiento seguro y eficaz en el caso de infecciones cervicovaginales, además es un buen auxiliar en el control de los síntomas asociados y regeneración tisular en microlesiones del tejido cervicovaginal”, al contribuir en la eliminación de ardor, irritación, comezón, flujo, mal olor y molestias al orinar o al tener actividad sexual asociados a infecciones vaginales, tales como cervicovaginitis recidivante (que reaparece), vaginosis bacteriana, candidiasis vaginal y tricomoniasis.

Sostuvo que un estudio comparativo demostró que con el tratamiento convencional, durante 5 o 10 días con el gel antiséptico intravaginal a base de SES fue casi 3 veces más efectivo que el tratamiento antibiótico-antimicótico en pacientes con cervicovaginitis infecciosa multitratada, útil en la eliminación del agente etiológico (origen) y de los síntomas, además de normalizar el pH vaginal.