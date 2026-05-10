Las crisis epilépticas prolongadas representan riesgo de daño neurológico irreversible

Epilepsia La epilepsia, es una enfermedad neurológica que se origina en el cerebro, y mal controlada ocasiona episodios graves conocidos como convulsiones (La Crónica de Hoy)

En nuestro país, la epilepsia afecta a entre 10 y 20 personas por cada mil habitantes, enfermedad neurológica crónica del cerebro, la cual se caracteriza por la tendencia a sufrir convulsiones o crisis recurrentes e inesperadas.

Se origina por descargas eléctricas excesivas y anormales de las neuronas, afectando a personas de todas las edades, con síntomas que varían desde movimientos violentos hasta breves

En México, se estima que cerca de 2 millones de personas viven con esta enfermedad,

ocasionada por la aparición súbita e involuntaria de actividad neuronal anormal y excesiva, que se manifiesta a través de alteraciones en el movimiento corporal, en la consciencia o sensoriales

Al respecto, el doctor Juan Carlos Reséndiz Aparicio, jefe del Departamento de Neurología del Hospital Psiquiátrico Infantil “Dr. Juan N. Navarro” de la Secretaría de Salud y coordinador Nacional del Programa Prioritario de Epilepsia del sector salud, resaltó que ésta es una enfermedad cerebral no transmisible, incurable, pero que se puede tratar, brindando a los pacientes una mejor calidad de vida.

“Las crisis epilépticas varían dependiendo de la región del cerebro donde comienza la alteración y cómo se propaga, manifestando síntomas temporales como pérdida del conocimiento o la conciencia, y alteraciones del movimiento, de los sentidos (visión, audición y gusto), estado de ánimo y otras funciones cognitivas”.

Ante ello, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) aprobó la primera y única terapia de rescate en México indicada para tratar de crisis epilépticas prolongadas y crisis en clúster indicada para lactantes, niños y adolescentes.

Su aplicación es ambulatoria por parte de los padres o cuidadores, su nombre es midazolam de administración bucal (en las mucosas de la encía o la mejilla) lo que facilita un efecto inmediato, seguro y eficaz, lo que permite reducir el riesgo de daño neurológico, hospitalizaciones y desenlaces fatales.

Esta respuesta rápida, puede evitar que una crisis escale a una situación de urgencia y ponga en riesgo la vida del paciente, porque en crisis epilépticas, cada minuto cuenta.

En este sentido, el doctor Alejandro Olmos López, coordinador del Centro de Atención Integral de Epilepsia 32 del Programa Prioritario de Epilepsia del sector salud, precisó algunas crisis convulsivas se convierten en una emergencia médica que requieren intervención inmediata, como la crisis epiléptica prolongada, que dura por más de 2 minutos respecto al tiempo habitual que permanece en cada paciente; y la crisis en clúster, que se reconocen cuando se presentan 3 o más crisis repetidas en un periodo de 24 horas.

“Ambos tipos de crisis demandan una atención urgente, ya que, si se prolongan más allá de 5 minutos, es poco probable que se detengan espontáneamente, lo que representa un elevado riesgo de daño neuronal irreversible y, en casos graves, la muerte”, expone.

La doctora Silvia Patricia González Carmona, Gerente Médico de Sistema Nervioso Central de Exeltis Pharma, subrayó que con la llegada al país de este nuevo tratamiento de rescate para crisis epilépticas prolongadas y crisis en clúster, disponible en diferentes presentaciones acorde con las etapas de crecimiento de los pacientes, es posible brindar a los niños y adolescentes con epilepsia, una atención inmediata, segura y eficaz en el hogar o fuera de contextos hospitalarios.

No como antes, añadió, que para detener este tipo de crisis el paciente debía ser trasladado al hospital más cercano para recibir la aplicación de medicamentos vía intravenosa.

La especialista en neurología clínica y neurofisiología explicó que este medicamento actúa desde los 5 minutos a través de la mucosa de mejillas o encías y logra detener el 80% de las crisis en los 8 minutos siguientes del inicio de la crisis, lo que contribuye en reducir el riesgo de complicaciones neurológicas y muerte.

Aunque la administración de este medicamento requiere prescripción médica, su fácil administración marca una diferencia en la calidad de vida de los pacientes y sus familias, al reducir las complicaciones asociadas.