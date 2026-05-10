México y Canadá fortalecen cooperación en salud e industria farmacéutica

México--Canadá cooperación en salud México y Canadá firmaron memorandos de entendimiento para impulsar la innovación, la manufactura farmacéutica avanzada, la salud digital y el desarrollo de talento especializado

En el marco de la misión comercial de México a Canadá, los titulares de las secretarias de Economía, Marcelo Ebrard Casaubon, de Salud, Marcelo Ebrard y David Kershenobich, respectivamente y de la COFEPRIS, Víctor Hugo Borja Aburto, consolidaron una agenda estratégica orientada a profundizar la cooperación bilateral en sectores clave para el desarrollo económico y el bienestar social en la industria farmacéutica y de dispositivos médicos.

A través del diálogo con autoridades canadienses, empresas líderes y centros de investigación, se identificaron oportunidades concretas para detonar inversiones, ampliar la transferencia tecnológica y acelerar la innovación en el sector.

Esta visita se dio en seguimiento a la misión comercial que Canadá realizó a México en febrero pasado, la cual reunió a más de 200 empresas.

La Secretaría de Salud destacó que dicha misión forma parte de una estrategia integral del Gobierno de México para fortalecer la capacidad productiva nacional en salud, diversificar las cadenas de suministro y posicionar al país como un socio confiable en América del Norte.

Resultado de lo anterior, se suscribieron 7 memorandos de entendimiento (MOU) para el fortalecimiento del sector farmacéutico y de dispositivos médicos, con actores estratégicos de ambos países, entre ellos Apotex, Biotec Canada, MedCockpit y HealthEMe, y organizaciones mexicanas como: CANIFARMA, AMELAF, TIMSER, Neolpharma México y el Consorcio Mexicano de Hospitales.

Se resaltó que los acuerdos están enfocados en el desarrollo de manufactura farmacéutica avanzada, la producción de ingredientes farmacéuticos activos (APIs), la digitalización de servicios de salud, incluida la patología digital, y la implementación de soluciones innovadoras para enfermedades crónicas y salud mental.

Estos instrumentos fortalecerán la proveeduría estratégica, impulso a la relocalización de cadenas productivas y fomento la integración de México en ecosistemas globales de innovación y generar así, condiciones para incrementar la inversión extranjera, desarrollar infraestructura especializada y consolidar clústeres industriales en el sector salud.

Asimismo, se contempla el impulso a proyectos conjuntos de investigación, desarrollo e innovación, programas de formación de talento altamente especializado, con el objetivo de cerrar brechas de capacidades y responder a las necesidades actuales y futuras del sistema de salud.

Dichas acciones se alinean con los objetivos del Plan México, al fortalecer la industria nacional, promover la autosuficiencia en insumos para la salud y consolidar la soberanía sanitaria del país. Asimismo, contribuyen al crecimiento económico sostenible mediante la generación de empleos especializados, la atracción de inversiones estratégicas y el desarrollo de capacidades tecnológicas de alto valor agregado.

Las dependencias resaltaron su compromiso de seguir impulsando alianzas internacionales que fortalezcan el sistema de salud, promuevan la innovación y mejoren el acceso de la población a servicios médicos de calidad, como parte de una visión integral de desarrollo con bienestar.