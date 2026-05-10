Tormenta Negra llega a México hoy 10 de mayo: alertan por lluvias fuertes, granizo y descargas eléctricas

Tormenta Negra HOY en México: lluvias intensas, granizo y vientos sacuden estos estados este 23 de abril

La tarde de este domingo 10 de mayo algunos estados en México estarán en alerta amarilla, debido a nuevo episodio de lluvias intensas, asociado popularmente en redes como “Tormenta Negra”. Este fenómeno meteorológico lluvias intensas, , granizo y fuertes ráfagas de viento sobre varias regiones del centro y sureste de México.

En esta ocasión, el pronóstico apunta a Puebla (Tehuacán-Sierra Negra), Veracruz (Montañas y Papaloapan) y Oaxaca, como las entidades con mayor probabilidad de chubascos de hasta 25 mm en 24 horas.

El escenario climático vendrá acompañado del Frente Frío número 50 así como de descargas eléctricas y posible caída de granizo que está generando inestabilidad suficiente para provocar tormentas vespertinas que podrían extenderse hacia la noche.

Tormenta Negra hoy 10 de mayo: estados afectados

De acuerdo con el reporte meteorológico más reciente, los estados con mayor impacto serán los siguientes:

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm) : San Luis Potosí (centro y sur).

: San Luis Potosí (centro y sur). Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm) : Tamaulipas (sur), Querétaro (norte), Guanajuato (noreste), Hidalgo (norte y centro), Puebla (norte, este y sureste), Veracruz (centro) y Oaxaca (norte y este).

: Tamaulipas (sur), Querétaro (norte), Guanajuato (noreste), Hidalgo (norte y centro), Puebla (norte, este y sureste), Veracruz (centro) y Oaxaca (norte y este). Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Estado de México (norte, este y noreste), Tlaxcala y Chiapas (sur).

A qué hora se esperan las lluvias más fuertes

El periodo de mayor riesgo está previsto entre las 3:00 pm y 9:00 pm y con mayor intensidad entre 5:00 pm y 7:30 pm.

Es durante la tarde cuando el calentamiento diurno favorece la rápida evolución de tormentas, especialmente en zonas urbanas rodeadas de montaña.