Consejo Europeo autoriza la firma del Acuerdo Global modernizado entre México y la UE

Las Secretarías de Economía y Relaciones Exteriores celebraron la autorización del consejo de la Unión Europea para la firma del Acuerdo Global modernizado y el Acuerdo Comercial Provisional entre México y la Unión Europea.

Dichos acuerdos serán firmados el próximo 22 de mayo en la Ciudad de México, durante la Cumbre México-UE.

En enero de 2025, ambas partes concluyeron las negociaciones para modernizar el Acuerdo Global, cuya versión actualizada consta de dos partes: un Acuerdo Global Modernizado (MGA), que incluye un pilar político y de cooperación y un pilar de comercio e inversión; y un Acuerdo Comercial Provisional (ACP), que abarque únicamente aquellos componentes comerciales del Acuerdo Multilateral de Cooperación (AMC) que sean de competencia exclusiva de la UE.

Entre las mejores contempladas en el nuevo acuerdo destacan:

La eliminación de casi todos los aranceles por parte de México sobre las importaciones de la UE, lo que permitirá a los productores de la UE ser más competitivos en ese mercado y exportar más.

La eliminación de barreras técnicas innecesarias al comercio, facilitando tanto las importaciones desde como las exportaciones hacia México.

El fortalecimiento de la asociación estratégica entre las partes mediante el fortalecimiento de la cooperación en una amplia gama de áreas, incluyendo seguridad, justicia, desarrollo sostenible, cambio climático, transformación digital y derechos humanos.

En septiembre de 2025, la Comisión Europea adoptó propuestas de decisiones del Consejo sobre la firma y conclusión de los acuerdos modernizados. En mayo de 2026, el Consejo autorizó su firma, y ​​se prevé que se firmen durante la octava cumbre UE-México, el 22 de mayo de 2026.