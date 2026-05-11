Delgado dice que faltó cosulta de padres de familia y maestros en modificación del calendario escolar

Mario Delgado (Mario Jasso)

Durante la Primera Reunión Nacional Plenaria Extraordinaria 2026, que congregó a los titulares estatales de la Secretaría de Educación Pública, el secretarío Mario Delgado expusó la puntos por los que la dependencia estableció el termino adelantado de las clases, una desición que ha generado muchas opiniones contrarios en todo el país.

De acuerdo a los establecido por la SEP el pasado 7 mayo, debido a las altas temperaturas que azotarán diversos territorios en México y con motivo del Mundial de Fútbol, el cierre del ciclo escolar 2025-2026 se realizaría el 5 de junio, 40 días antes de lo estblecido normalmente.

Ante las diversas voces que se alzaron en contra de esta decisión, argumentando que se descuidaría la educación de los menores -que de por sí ya es deficiente-, además de que con esta ampliación vacacional no se toma en cuenta la disposición de los cuidadores encargados de los menores, responsabilidad que mayoritariamente recae sobre las mujeres.

Al respecto, el el encuentro del Consejo Nacional de Autoridades Educativas, Mario Delgado reconocio que en la toma de desición hizo falta escuchar las voces de los padres y madres de familia, y del magisterio.

Señaló además que la realidad de México no cabe en un solo calendario, por lo que se debe honrar la diversidad del territorio y que se debe reconocer que “es injusto que las empresas pretendan que el aula resuelva su falta de flexibilidad laboral; la escuela es un territorio de aprendizaje, no un lugar de resguardo de niños y niñas por conveniencia del mercado”.

Destacó, que para el magisterio el descanso es un derecho laboral y una necesidad pedagógica ya que la estabilidad emocional del docente es la base de la calidad educativa.

Por ello, la desición sobre la modificación del calendario escolar 2025-2026 quedaría a discusión del Consejo Nacional de Autoridades Educativas.