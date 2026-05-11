SENER abre nuevas puertas a inversión eléctrica; proyectan casi 740 mil mdp rumbo a 2030

Secretaría de Energía (SENER) El plan contempla una inversión cercana a los 740 mil millones de pesos y busca elevar la producción de energía limpia en México hacia 2030.

La Secretaría de Energía (SENER) puso sobre la mesa una nueva estrategia para acelerar inversiones en el sector eléctrico del país. Frente a empresarios, representantes financieros y actores de la industria energética, la titular de la dependencia, Luz Elena González Escobar, presentó tres instrumentos con los que el Gobierno de México busca ampliar la capacidad de generación eléctrica y fortalecer el Sistema Eléctrico Nacional rumbo a 2030.

A través de un mensaje videograbado transmitido en el auditorio de la SENER, la funcionaria explicó que estas herramientas forman parte del Plan de Fortalecimiento y Expansión del Sistema Eléctrico Nacional 2025-2030, el cual contempla inversiones por casi 740 mil millones de pesos.

La meta, dijo, es sumar 32 gigawatts adicionales de capacidad eléctrica y aumentar la generación con fuentes renovables, pasando del 24 al 38 por ciento para el año 2030.

Uno de los anuncios principales fue la segunda convocatoria para proyectos privados de generación eléctrica, dirigida a empresas interesadas en construir centrales de energía renovable de manera individual.

Además, se presentó una convocatoria de proyectos estratégicos, con la que empresas privadas podrán desarrollar proyectos de generación o almacenamiento energético, ya sea de forma independiente o en esquemas mixtos junto con la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

El tercer mecanismo es la Ventanilla Única de Autoconsumo, una plataforma digital diseñada para simplificar trámites a industrias y grupos empresariales que buscan producir su propia energía.

La secretaria destacó que esta nueva ventanilla permitirá concentrar nueve trámites en un solo proceso digital y facilitará la participación simultánea de cuatro instituciones, con el objetivo de reducir tiempos y acelerar inversiones.

La plataforma fue presentada por Liliana Rosales Contreras, titular de la Unidad de Estrategia, Vinculación Interinstitucional y Seguimiento de Proyectos e Inversiones.

Durante el encuentro, Luz Elena González aseguró que la coordinación entre el sector público y privado será clave para garantizar el crecimiento energético del país.

“Cuando el sector público y el sector privado trabajan con reglas claras y objetivos comunes, se puede generar crecimiento y bienestar”, expresó.

La titular de Energía recordó que desde octubre pasado se lanzó una primera convocatoria para proyectos privados, donde fueron asignados 17 proyectos prioritarios que actualmente están por entrar a fase de construcción.

A esos se suman otros 34 proyectos estratégicos que fueron presentados mediante la ventanilla ordinaria.

También recordó que en febrero se abrió otra convocatoria enfocada en proyectos mixtos entre la CFE y empresas privadas. Actualmente hay 81 proyectos en evaluación y se espera que los permisos de generación sean otorgados antes de finalizar este mes.

En el evento llamado “Facilidades para la inversión en el sector eléctrico” participaron integrantes del sector empresarial, entre ellos el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), José Medina Mora.

Además, estuvieron presentes funcionarios de distintas áreas de la SENER y de la Comisión Nacional de Energía, quienes respondieron preguntas y detallaron el funcionamiento de los nuevos instrumentos para inversión y generación eléctrica en México.