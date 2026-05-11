Huachicol fiscal: cae líder afín al “Cártel de Noroeste”, trabaja para “El Señor de los Buques” en NL

Detenido José Antonio "N". (SSPC)

Fue detenido José Antonio Crotés Huerta, identificado como líder de una célula afín al “Cártel del Noroeste”, relacionada con operaciones con recursos de procedencia ilícita y contrabando de combustible proveniente de Estados Unidos, en Nuevo León.

Las autoridades identificaron diversos inmuebles en San Pedro Garza García, Monterrey y Allende, relacionados a actividades delictivas cometidas por este sujeto.

Los domicilios asegurados se encuentran vinculados con Roberto Blanco Cantú y/o Roberto Brown Cantú, alias “El señor de los buques”, socio mayoritario de la empresa MEFRA FLETES, S.A. de C.V. encargado de la comercialización de hidrocarburos de procedencia ilícita proveniente de Estados Unidos, mismo que está vinculado con el “Cártel del Noreste”.

Mediante un despliegue coordinado, se ejecutaron las órdenes de cateo, donde fue detenido José Antonio “N”, de 39 años, así como una mujer de 41 años. Además, se aseguraron dosis de droga, dinero en efectivo, siete tigres, 11 vehículos, seis motocicletas, nueve armas de fuego cortas, un arma de fuego larga, cartuchos, equipos de cómputo y diversa documentación.

Además, José Antonio Cortes Huerta, es identificado como uno de los principales operadores de Roberto Blanco Cantú. También, se encuentran relacionado con una carpeta de investigación con información de la Semarnat al no contar con permisos para poseer vida silvestre.

Huachicol fiscal

El primer golpe al “huachicol fiscal” se logró en 2025, a través de una operación en el puerto de Tampico, donde aseguraron 10 millones de litros de diésel, así como de diversas armas y vehículos; un histórico golpe al tráfico ilícito de hidrocarburos.

En ese momento fueron detenidas ocho personas, entre las que se encuentran Manuel Roberto Farías Laguna, vicealmirante y sobrino político del extitular de la Secretaría de Marina, Rafael Ojeda, durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, fue detenido en 2025; ambos parientes encabezarían esta red de corrupción de combustible.

Junto a su hermano, Fernando Farías Laguna --- ya detenido --- encabezarían el “huachicol fiscal” a través de la empresa de transportes Mefra Fletes, perteneciente a Roberto Brown Cantú, alias “El Señor de los Buques” responsable del traslado ilegal de hidrocarburo de Estados Unidos a México.

Estas personas, identificadas como Manuel Roberto “N”, Climaco “N”, Humberto Enrique “N”, Sergio “N”, Carlos de Jesús “N”, Fernando Ernesto “N”, Francisco Javier “N”, Éndira Xóchitl “N”, Perla Elizabeth “N”, Natalia “N”, Ismael “N”, Anuar “N”, Héctor Manuel “N” y José “N”, formaron una estructura criminal cuya logística delictiva se basa en la utilización de documentación apócrifa para facilitar el traslado de combustible, con la participación de empresas de transporte, agencias aduanales y servidores públicos.

El cumplimiento de las órdenes de aprehensión en contra de los seis hombres y dos mujeres se ejecutó tras el aseguramiento de 10 millones de litros de hidrocarburo en Tampico, Tamaulipas, el pasado mes de marzo.

Manuel Roberto Farías Laguna se desempeñó como secretario particular del subsecretario almirante José Luis Arellano. Posteriormente, en 2024, fue designado comandante de la XII Zona Naval, en Puerto Vallarta, Jalisco, sin embargo, en enero del 2025 fue separado de sus funciones, sin que se difundieran los detalles de las funciones que desempeñaba.

El decomiso histórico del combustible robado que llevó a la captura del vicealmirante y los demás implicados en el huachicol fiscal, ocurrió el 31 de marzo del 2025, cuando en el puerto de Tampico aseguraron 10 millones de litros de diésel, así como de diversas armas y vehículos; un histórico golpe al tráfico ilícito de hidrocarburos.

En ese momento, el titular de la SSPC, Omar García Harfuch, detalló en el operativo se identificó un buque que arribó al puerto de Tampico el pasado 19 de marzo, con carga de aditivos para aceites lubricantes, el cual fue interceptado. A su vez, se realizaron cateos en predios ubicados en Camino Antiguo a Medrano y en el Libramiento en el Ejido Ricardo Flores Magón, ambos en la ciudad de Altamira, Tamaulipas.

Como resultado, se aseguró el buque, dentro del cual se incautaron dos armas cortas con cargadores abastecidos, 84 cartuchos de diferentes calibres y documentación diversa.

Derivado de la revisión del buque en un terreno propiedad de una empresa de fletes, cerca de la carretera Camino Antiguo a Medrano, se aseguraron 10 millones de litros de diésel, 192 contenedores, 23 tractocamiones con remolque y seis tractocamiones sin remolque, tres camionetas tipo pick-up, equipos de cómputo y otros materiales.

Asimismo, en el predio ubicado en el Libramiento se aseguraron 18 cartuchos de arma corta y documentación diversa.

Anuar González se incorporó en 2023 como representante legal a la empresa de transportes Mefra Fletes, propiedad del ciudadano de nacionalidad mexicana y estadounidense Roberto Brown Cantú, alias “El Señor de los Buques” investigado por contrabando de millones de litros de combustible de Estados Unidos a México.

Durante varios años, Anuar González fue juez de Distrito en Veracruz y en febrero del 2019, el Consejo de la Judicatura Federal lo destituyó del cargo por actos de corrupción, en contra de constancias y errores inexcusables en un caso de pederastia.

En tanto, Héctor Manuel Portales Ávila, también representante legal de Mefra Fletes y secretario de la empresa Autolíneas Roca, fundada en 2021 por Brown Cantú.

La empresa Mefra Fletes fue constituida en el año 2015 en Guadalajara, Jalisco y posteriormente, en 2019, Roberto Brown Cantú y José y José René Tijerina Mendoza se convirtieron en sus socios y comenzaron a operar en Nuevo León, Jalisco, Coahuila y Tamaulipas.

Asimismo, inauguraron oficinas en McAllen Texas, Estados Unidos.

Tijerina Mendoza también es propietario de Autotransportes Montimex, de Monterrey, Nuevo León.

La manera en la que iniciaron las sospechas de presuntas prácticas de huachicol fiscal ocurrió en 2023, cuando Rafael Ojeda acudió a la FGR a denunciar problemáticas en diversas áreas de la Marina.

En ese momento, la FGR le solicitó que colaborara con datos de prueba que evidenciaran esas irregularidades, lo que desencadenó en un trabajo profundo con la labor fundamental de autoridades hacendarias como la UIF, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Procuraduría Fiscal, indagatorias que visibilizaron prácticas ilegales que trascendían la función de la institución y que apuntaban a algunas personas involucradas en delitos.

A esto se sumaron los decomisos de huachicol de los últimos meses en todo el país, específicamente los más significativos ejecutados en Tamaulipas y Baja California, hechos que apuntaron directamente a la responsabilidad criminal de los marinos, empresarios y empleados de aduanas.