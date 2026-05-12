Advierte PAN: México y la CDMX no están preparados para recibir el Mundial de Futbol

Federico Döring, vocero del PAN, advierte riesgos a unas semanas de que arranque el Mundial de Futbol este 11 de junio

México y capital del país no están en condiciones para recibir al Mundial 2026, ya que la narcopolítica incrustada en el Gobierno federal puede ser un bloque para que no vengan tantos turistas y la violencia sí puede contaminar lo que podría ser el evento más importante del sexenio.

Así lo advirtió el PAN a través de su vocero en la Cámara de Diputados, Federico Döring quien pidió avanzar en una campaña internacional para la imagen y promoción turística de México y la CDMX, así como de las entidades que serán sedes mundialistas.

“Del sexenio de Claudia Sheinbaum, este sexenio en el que se recrudeció la criminalidad, en que asesinan a alcaldes que alzan la voz, en donde hay gobernadores sin visa y legisladores a quienes les congelan las cuentas, además donde hay gobernadores como Rubén Rocha que son señalados por nexos directos con el crimen organizado”.

El panista recalcó que no puede haber fallas ni errores en la organización de esta justa mundialista.

“Tiene que revisarse que todo salga bien exigimos al gobierno de Claudia Sheinbaum a que revise los protocolos de seguridad pública, las capacitaciones para disuadir protestas como, por ejemplo, de la CNTE o los taxistas del AICM que están amenazando con colapsar la CDMX”, aseveró

A su vez, el secretario general del PAN CDMX, Héctor Barrera, , dijo que el Mundial debe estar blindado del crimen organizado y el secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, así como las Fuerzas Armandas, tienen el deber de tener listo un plan contra posibles atentados o actividades criminales como son comunes en Sinaloa, Tamaulipas, Guerrero o Michoacán.

“Que las madres buscadoras se puedan manifestar en absoluta paz y tranquilidad, sin que se generen actos de violencia y también para evitar que cualquier organización criminal intente aprovechar un evento de corte mundial para algún mensaje político a sus aliados del Gobierno de Morena”.

La diputada local Frida Guillén Ortiz, de la Comisión de Turismo del Congreso CDMX, dijo que el PAN no admitirá ningún tipo de error.

“Desde ahorita hacemos políticamente responsables de qué todo salga bien a Claudia Sheinbaum y al gobierno de Morena.

La Federación –agregó--nos tiene que garantizar el mejor mundial, la mejor seguridad y las mejores condiciones para los mexicanos y todos los turistas que van a visitar diversas partes del país.