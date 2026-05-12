Banco del Bienestar actualiza su app: ahora puedes transferir dinero a otros bancos desde tu celular de esta forma...

Banco del Bienestar Ya permite hacer transferencias bancarias desde el celular.

Banco del Bienestar comenzó la actualización de su aplicación móvil con nuevas herramientas que permitirán a los usuarios enviar dinero a otros bancos sin necesidad de acudir a sucursales.

La nueva versión de la app forma parte del plan de modernización impulsado por el Gobierno federal para avanzar en la digitalización de pagos y ampliar la inclusión financiera entre beneficiarios de pensiones, becas y programas sociales.

La presidenta Claudia Sheinbaum adelantó que el objetivo es que antes de que termine 2026 la aplicación ya permita realizar transferencias interbancarias, pagos digitales y más operaciones financieras desde el celular.

Cómo transferir dinero desde la app del Banco del Bienestar

Los usuarios que ya tengan habilitada la nueva función pueden hacer transferencias directamente desde la aplicación siguiendo estos pasos:

Abrir la app Banco del Bienestar Móvil

Iniciar sesión con contraseña

Entrar al apartado “Transferencias” o “Enviar dinero”

Elegir la opción SPEI

Capturar la CLABE interbancaria de 18 dígitos

Ingresar el nombre del banco y del beneficiario

Escribir el monto y confirmar la operación

La aplicación también incorporó la opción DiMo (Dinero Móvil), sistema que permite enviar dinero usando únicamente el número celular del destinatario, siempre y cuando tenga su línea registrada en su banco.

Qué hacer si no aparece la opción de transferencias en la aplicación del Bienestar

Aunque la función ya comenzó a liberarse, muchos usuarios todavía reportan que únicamente pueden consultar saldo y movimientos.

Si la opción de “Transferir” no aparece, las autoridades recomiendan:

Actualizar la aplicación desde Google Play o App Store

Verificar que se tenga la versión más reciente

Esperar la activación gradual de la banca electrónica completa

El Banco del Bienestar explicó que la liberación será progresiva durante este 2026.

¿Qué otras operaciones ya permite la nueva aplicación del Bienestar?

Además de las transferencias, la actualización incorpora nuevas funciones digitales como:

Consulta de saldo

Revisión de movimientos y depósitos

Historial de retiros

Pagos digitales

Recepción de depósitos

Transferencias SPEI desde el celular

El sistema busca convertir la app en una plataforma de banca móvil más completa y moderna para millones de usuarios.

Así puedes activar la aplicación

Para utilizar las nuevas funciones es necesario:

Descargar la aplicación oficial

Aceptar términos y condiciones

Registrar número celular

Capturar los 16 dígitos de la tarjeta

Ingresar el NIP usado en cajeros automáticos

Las autoridades también recomiendan cambiar el NIP antes de activar la app para reforzar la seguridad de la cuenta.

¿A qué bancos se podrá transferir desde Banco Bienestar?

Al estar conectada con la red SPEI de Banco de México, la aplicación permitirá enviar dinero prácticamente a cualquier banco del país.

Entre ellos:

BBVA

Santander

Banamex

Banorte

HSBC

Scotiabank

Nu México

Mercado Pago

Spin by OXXO

Ualá

Klar

La alternativa si la app todavía no funciona

En caso de que la transferencia aún no esté habilitada, el Banco del Bienestar mantiene la opción tradicional en ventanilla.

Para hacerlo se necesita:

* INE vigente

* Tarjeta o contrato de cuenta

* CLABE del destinatario

* Nombre del beneficiario y banco receptor

También existe la opción de retirar dinero en cajeros de otros bancos, aunque esto puede generar comisiones de entre 30 y 45 pesos, dependiendo de la institución.