Beca Rita Cetina de junio 2026: calendario tentativo de pagos por letra

Beca Rita Cetina HOY 10 de abril 2026: quiénes reciben el pago este viernes y cuánto les depositan

La Secretaría de Educación Pública (SEP) ya trabaja en la organización del calendario de depósitos de la Beca Rita Cetina para junio de 2026, apoyo dirigido a estudiantes de secundaria en activo, mientras que los alumnos de primaria recibirán su pago hasta agosto.

Para este último depósito del ciclo escolar 2025-2026, los estudiantes de secundaria obtendrán un apoyo de 1,900 pesos correspondiente al bimestre mayo-junio. En contraste, los beneficiarios de primaria recibirán un pago único anual de 2,500 pesos durante el ciclo 2026-2027.

Aunque las fechas oficiales todavía no han sido publicadas por las autoridades, se prevé que la dispersión de pagos arranque el lunes 1 de junio con estudiantes cuyos apellidos comiencen con las letras A y B.

Beca Rita Cetina de junio 2026: calendario TENTATIVO de pago

Lunes 1 de junio: apellidos con iniciales A, B .

apellidos con iniciales . Martes 2 de junio: apellidos con iniciales C .

apellidos con iniciales . Miércoles 3 de junio: apellidos con iniciales D, E, F .

apellidos con iniciales . Jueves 4 de junio apellidos con iniciales G .

apellidos con iniciales . Viernes 5 de junio: apellidos con iniciales H, I, J, K, L .

apellidos con iniciales . Lunes 8 de junio: apellidos con iniciales M .

apellidos con iniciales . Martes 9 de junio: apellidos con iniciales N, Ñ, O, P, Q .

apellidos con iniciales . Miércoles 10 de junio: apellidos con iniciales R .

apellidos con iniciales . Jueves 11 de junio: apellidos con iniciales S .

apellidos con iniciales . Viernes 12 de junio: apellidos con iniciales T, U, V, W, X, Y, Z.

Qué es la Beca Rita Cetina y a quién está dirigida en abril 2026

La Beca Rita Cetina es un apoyo impulsado por la Secretaría de Educación Pública (SEP) dirigido a estudiantes de nivel secundaria. Su objetivo es respaldar la continuidad educativa mediante un apoyo económico bimestral.

De acuerdo con el esquema vigente, los estudiantes de primaria no reciben pagos bimestrales, ya que cuentan con un depósito único anual. En este contexto, abril 2026 representa el segundo pago del año para los beneficiarios de secundaria, dentro del calendario oficial establecido por el programa.

¿De cuánto es el pago de la Beca Rita Cetina?

Base monto: 1.900 pesos mexicanos por familia, cada dos meses.

Apoyo adicional: 700 pesos adicionales por cada estudiante de secundaria en la misma familia.

Ejemplo: 2 estudiantes = 1.900 + 700 = 2.600 MXN bimestrales.

Duración: cubre 10 meses por ciclo escolar, con un máximo de 30 pagos por estudiante.

Método de pago: se dispersa a través de las tarjetas del Banco del Bienestar.

Total de beneficiarios: 5.7 millones de estudiantes de secundaria.

De esta manera podrás checar el estatus de esta beca, la cual busca prevenir la deserción escolar de menores inscritos en secundaria pública mediante apoyo financiero continuo.