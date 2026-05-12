Beca Rita Cetina junio 2026: calendario de pagos por letra y quiénes reciben depósito este mes

Beca Rita Cetina: fecha para entrega de tarjetas para alumnos de primaria en junio 2026 y cómo checar tu estatus (Facebook: H. Ayuntamiento de la Villa de Etla)

Junio llegó con una pregunta clave para algunos estudiantes: “¿cuándo cae el pago de la Beca Rita Cetina 2026?”. Y no es para menos; miles de ellos y sus familias esperan el último depósito del ciclo escolar.

La Beca Rita Cetina, impulsada por el Gobierno de México, se convirtió en uno de los apoyos educativos más importantes para estudiantes de educación básica y media superior, el cual es utilizado para uniformes, transporte, útiles y comida.

Por eso, el interés por conocer puntualmente el calendario de pagos por letra de junio 2026.

¿Cuándo depositan la Beca Rita Cetina en junio 2026?

De acuerdo con información difundida sobre los programas de becas del Bienestar, el pago correspondiente al bimestre será entregado de manera escalonada según la primera letra del apellido paterno de cada beneficiario.

Aunque las fechas exactas pueden variar dependiendo de la entidad y la dispersión bancaria, el esquema normalmente funciona por orden alfabético para evitar saturaciones en sucursales y cajeros del Banco del Bienestar.

Así quedaría el calendario para la entrega de la Beca Rita Cetina en junio 2026

Lunes 1 de junio: apellidos con iniciales A, B

apellidos con iniciales Martes 2 de junio: apellidos con iniciales C

apellidos con iniciales Miércoles 3 de junio: apellidos con iniciales D, E, F

apellidos con iniciales Jueves 4 de junio: apellidos con iniciales G

apellidos con iniciales Viernes 5 de junio: apellidos con iniciales H, I, J, K, L

apellidos con iniciales Lunes 8 de junio: apellidos con iniciales M

apellidos con iniciales Martes 9 de junio: apellidos con iniciales N, Ñ, O, P, Q

apellidos con iniciales Miércoles 10 de junio: apellidos con iniciales R

apellidos con iniciales Jueves 11 de junio: apellidos con iniciales S

apellidos con iniciales Viernes 12 de junio: apellidos con iniciales T, U, V, W, X, Y, Z

Las autoridades recomiendan revisar constantemente los canales oficiales y la tarjeta del Banco del Bienestar para confirmar la fecha exacta de depósito.

¿Cuánto dinero entrega la Beca Rita Cetina?

Actualmente, la Beca Rita Cetina otorga un apoyo económico bimestral para estudiantes inscritos en escuelas públicas, con el objetivo de evitar la deserción escolar y ayudar a las familias mexicanas a continuar los estudios de sus hijas e hijos.

En ciclos anteriores, el apoyo económico se manejó con montos cercanos a:

$1,900 pesos por familia

$700 pesos adicionales por estudiante extra

El dinero se deposita directamente en la tarjeta bancaria asignada al programa.

¿Habrá pago de la Beca Rita Cetina para primaria en junio?

Una de las dudas más fuertes este 2026 gira en torno a los estudiantes de primaria. Y es que muchas familias comenzaron a preguntar si los pagos para este nivel educativo arrancarán durante junio.

Información reciente señala que las autoridades educativas todavía mantienen ajustes en las fechas y etapas de incorporación para algunos niveles escolares.

Por ello, especialistas recomiendan mantenerse pendientes de:

Canales oficiales para consultar depósitos

Coordinación Nacional de Becas Benito Juárez

Banco del Bienestar

Plataforma SUBES

Escuelas públicas participantes

Avisos oficiales del Gobierno de México

¿Qué hacer si no cae el depósito de la beca?

Si el pago no aparece en la fecha correspondiente, las autoridades recomiendan no entrar en pánico pues, en muchos casos, las dispersiones pueden tardar algunas horas e incluso días, dependiendo del banco y la carga operativa.

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