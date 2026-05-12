Bomba cerca del AIFA: ¿fue la CIA, qué dijo Harfuch y qué narcos murieron? Cronología del caso Surgen nuevos detalles sobre la explosión de una camioneta cerca del AIFA, en donde se señalan supuestas implicaciones de la CIA

Surgen nuevos detalles sobre la explosión de una camioneta cerca del AIFA ocurrida en marzo, en donde se señalan supuestas operaciones de la CIA contra cárteles en territorio mexicano.

Tras más de un mes de la explosión de una camioneta cerca del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) en el Estado de México, donde murieron dos personas, siendo una de ellas el presunto colaborador del Cártel de Sinaloa “El Payín”, un reportaje de CNN reveló que la CIA podría haber estado involucrada en estos hechos.

Luego de las acusaciones de CNN sobre supuestas operaciones de la CIA contra cárteles mexicanos, autoridades mexicanas negaron esta información.

Explosión cerca del AIFA: ¿Qué se sabe del caso?

El pasado 28 de marzo, una camioneta que circulaba cerca del AIFA, en una zona cercana al fraccionamiento Haciendas del Bosque, en el municipio de Tecámac, Estado de México, explotó, dejando un saldo de dos personas muertas. Una de las víctimas fue Francisco Beltrán, conocido como “El Payín”, presunto operador del Cártel de Sinaloa.

CNN reporta intervención de la CIA contra cárteles en México

Este martes 12 de mayo, el medio CNN publicó un reportaje en donde acusa a la CIA de supuestas operaciones contra cárteles mexicanos dentro del país, precisamente del ocurrido el 28 de marzo, cuando explotó una camioneta cerca del AIFA.

De acuerdo con lo señalado por CNN, el ataque contra “El Payín” fue un “asesinato selectivo”, facilitado por operativos de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA).

Asimismo, según el reportaje de CNN, la CIA, a través de la secreta Rama Terrestre de la agencia, estaría realizando una campaña para desmantelar las redes de cárteles arraigadas.

Fiscalía niega haber proporcionado información a CNN sobre la explosión cerca del AIFA

Después de que CNN afirmara que la Fiscalía General del Estado de México le habría informado a dicho medio que la explosión de la camioneta se había debido a un artefacto explosivo oculto dentro del vehículo, la Fiscalía emitió un comunicado negando dichas afirmaciones, mientras señaló que las investigaciones sobre este hecho continúan.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México rechaza de manera contundente las afirmaciones de la Cadena CNN en el sentido de que se le haya informado a dicho medio de comunicación que “un artefacto explosivo había sido oculto dentro del vehículo”.



La #FiscalíaEdoméx… pic.twitter.com/eICSjoNa0M — Fiscalía Edoméx (@FiscaliaEdomex) May 12, 2026

La CIA afirma que la información de CNN sobre operaciones contra cárteles mexicanos es falsa

Por otra parte, sobre el reportaje de CNN, la vocera de la CIA, Liz Lyons, compartió en su cuenta de X que la información difundida era falsa.

“Este es un informe falso y sensacionalista que no sirve más que como una campaña de relaciones públicas para los cárteles y pone en riesgo la vida de los estadounidenses”.

This is false and salacious reporting that serves as nothing more than a PR campaign for the cartels and puts American lives at risk. pic.twitter.com/4HYTQYH90l — Liz Lyons (@CIASpox) May 12, 2026

Harfuch niega operaciones de la CIA dentro de México

Por su parte, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, negó la información difundida por CNN.

“El Gobierno de México rechaza categóricamente cualquier versión que pretenda normalizar, justificar o sugerir la existencia de operaciones letales, encubiertas o unilaterales de agencias extranjeras en territorio nacional”, compartió en su cuenta de X el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana.