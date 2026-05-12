Celebran senadores creación de Comité Interinstitucional del Corredor Interoceánico

El senador Antonino Morales, asegura que este corredor transísmico acorta los tiempos de traslado interoceánico a solo seis días

El presidente de la Comisión Especial de Seguimiento e Impulso al Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT), Antonino Morales Toledo, celebró la decisión del Gobierno de México de crear un Comité Interinstitucional para este proyecto transexenal, pues aseveró que esta medida agilizará la coordinación entre las dependencias federales involucradas en los trámites para la instalación de actividades económicas en los Polos de Desarrollo para el Bienestar.

El senador por Oaxaca consideró que el CIIT ya muestra ventajas concretas frente al Canal de Panamá: reduce costos logísticos hasta 15 por ciento y acorta los tiempos de traslado interoceánico a solo seis días. Destacó la reciente prueba comercial en la que se transportaron 900 vehículos por esta vía, evidencia del potencial de México como ruta eficiente y soberana para el comercio mundial.

Por ello refrendó su disposición a colaborar de manera cercana con el Comité Interinstitucional y con el gobierno estatal, convencido de que el Corredor Interoceánico es una palanca de transformación para el sureste mexicano.

“Impulsar este proyecto es también impulsar la capacitación técnica de nuestros jóvenes en los tecnológicos de la zona, para que sean ellos quienes ocupen los empleos calificados que la nueva industria demanda. Eso es construir bienestar con equidad”, señaló.

Morales Toledo enfatizó que el CIIT no solo representa una alternativa competitiva para el comercio internacional, sino que sintetiza el anhelo de una nación soberana que distribuye la riqueza desde sus regiones históricamente olvidadas.

En ese sentido, consideró que esta medida consolidará un proyecto estratégico que une desarrollo logístico con justicia social.

“La creación de este Comité, presidido por la Secretaría de Marina, demuestra que el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum actúa con visión y con hechos. Quienes busquen invertir tendrán ahora un solo canal institucional que facilita procesos y brinda certeza jurídica”, afirmó.

Destacó la coordinación con el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum y el trabajo del gobernador Salomón Jara, para atraer inversiones que generen bienestar en Oaxaca

Asimismo reconoció la intensa labor del gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, para atraer inversiones que generen prosperidad compartida en la entidad. Destacó la reciente gira de trabajo por Nuevo León, donde el mandatario estatal se reunió con directivos de Costco y del corporativo Cemex, con el propósito de sumar nuevas empresas al desarrollo del Istmo.

“La gestión del gobernador Jara es incansable y oportuna. Las inversiones que se están concretando, como la planta de aluminio de ARZYS que destinará 25 mil millones de pesos y producirá tres mil toneladas, representan empleo digno y arraigo para nuestra gente. A esto se suma el interés manifiesto de una empresa global como Costco por llegar a Oaxaca. Es la economía circular al servicio del pueblo”, expresó el legislador.