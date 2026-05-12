CNN reporta intervención de la CIA en operaciones contra carteles en México; Harfuch lo niega

Autómovil donde circulaba "el Payín" en Tecámac, Estado de México (@LaHoraMX/x)

Este martes, el medio CNN reportó sobre operaciones contra cárteles dentro de México, específicamente sobre la explosión de un automóvil en Tecámac, Estado de México, donde murió Fransisco Beltrán, alias “el Payín”, miembro del Cártel de Sinaloa.

Los hechos se presentaron el 28 de marzo, donde “el Payín” y su chofer fueron encontrados en sus asientos despues del estallido. Asimismo, CNN indicó que el ataque fue un “asesinato selectivo”, facilitado por operativos de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA).

La Fiscalía General del Estado de México anunció que un artefacto explosivo había sido ocultado dentro del vehículo.

Esta operación contra el presunto miembro del Cártel de Sinaloa fue parte de una campaña ampliada y no reportada por la CIA dentro de México encabezada por la Ground Branch o Rama Terrestre de la agencia estadounidense, para desmantelar redes arraigadas de carteles.

Harfuch niega operación de la CIA dentro de México

Por su parte, el secretartio de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch rechazó el reporte dicho reporte de CNN.

“El Gobierno de México rechaza categóricamente cualquier versión que pretenda normalizar, justificar o sugerir la existencia de operaciones letales, encubiertas o unilaterales de agencias extranjeras en territorio nacional”, destacó Harfuch sobre el ataque en Tecámac, Estado de México.

Asimismo, precisó que la cooperación con Estados Unidos existe y que ha dado resultados relevantes para ambos países, no obstante, dicha colaboración se realiza bajo el respeto a la soberanía, responsabilidad compartida, confianza mutua y cooperación sin subordinación.

“Bajo estos principios, ambos gobiernos han logrado avances importantes en el combate al crimen organizado transnacional, entre ellos detenciones de objetivos relevantes, aseguramientos de droga, armas, precursores químicos, laboratorios clandestinos, recursos financieros y bienes vinculados a estructuras criminales. Estos resultados demuestran que la colaboración bilateral puede ser efectiva cuando se conduce por canales institucionales, con intercambio de información y pleno respeto al marco legal de cada país”, agregó.

Tiempo después, la vocera de la CIA, Liz Lyons, calificó este martes como “información falsa y sensacionalista” al reporte de CNN.

“Se trata de información falsa y sensacionalista que no sirve más que como campaña de relaciones públicas para los cárteles y pone en riesgo la vida de los estadunidenses”, publicó Lyons en redes sociales.