Conagua presenta avances del Plan Maestro de Saneamiento y Recuperación de la presa Endhó

La Comisión Nacional del Agua presentó el primer informe semanal del Plan Maestro de Saneamiento y Recuperación de la presa Endhó con el objetivo de mantener informadas a las comunidades ribereñas sobre las acciones implementadas para atender problemas sanitarios y ambientales en la región.

Del 1 al 9 de mayo de 2026, brigadas de fumigación hicieron trabajos en 200 hectáreas de la presa Endhó y en 153 hectáreas de siete comunidades ubicadas en el estado de Hidalgo. Estas acciones beneficiaron directamente a 2 617 viviendas y a 7 852 habitantes.

Las labores forman parte de una estrategia integral impulsada por el Gobierno de México para combatir la proliferación del mosquito Culex, controlar el crecimiento del lirio acuático, reducir riesgos sanitarios y avanzar en la recuperación ambiental de la presa.

Como parte de los trabajos, en la presa fueron aplicados 600 kilogramos de agentes biológicos especializados para el control de larvas mediante operaciones aéreas. Para ello utilizaron tres drones en zonas con alta concentración de materia orgánica y vegetación acuática.

De manera paralela, en comunidades como Santa Ana Ahuehuepan, Julián Villagrán, Benito Juárez, Santa María Daxtho, Xijay de Cuauhtémoc, San Pedro Nextlalpan y Michimaloya se realizaron jornadas de fumigación terrestre utilizando equipos de termonebulización y tecnología ULV.

Además, las autoridades implementaron perifoneo preventivo y actividades de sensibilización comunitaria para informar a la población sobre las medidas sanitarias y las acciones de prevención.

La Conagua informó que, derivado de solicitudes realizadas directamente por habitantes de la zona, el operativo de fumigación fue ampliado para incluir también el interior de viviendas, con el propósito de reforzar la protección sanitaria de las familias ribereñas.

Las autoridades señalaron que los reportes semanales forman parte de una estrategia de transparencia y comunicación permanente con la población, con el fin de informar oportunamente sobre los avances y resultados del programa.

El Plan Maestro contempla acciones relacionadas con control sanitario, extracción de lirio acuático, recuperación ambiental y fortalecimiento comunitario, las cuales continuarán desarrollándose de manera coordinada durante las próximas semanas.

La termonebulización utilizada en las jornadas funciona mediante calor que convierte el insecticida en una neblina densa que llega a patios, vegetación y zonas donde suelen esconderse los mosquitos adultos.

Por otro lado, la tecnología ULV, que significa Ultra Bajo Volumen, trabaja en frío y genera micropartículas muy finas que permanecen más tiempo suspendidas en el aire, permitiendo cubrir áreas más amplias utilizando menor cantidad de producto.

La Conagua destacó que estas acciones buscan proteger la salud de las familias y recuperar gradualmente las condiciones ambientales de la presa Endhó y sus alrededores.

La dependencia federal reiteró que continuará impulsando soluciones integrales para fortalecer el bienestar de las comunidades y garantizar el derecho humano al agua en la región.