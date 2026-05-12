Corredores Públicos, 500 años siendo claves para garantizar certeza jurídica en materia económica y mercantil

El presidente del Colegio Nacional de Corredores Públicos, Carlos González, recibe el certificado de 500 años de existencia de su gremio. Lo acompaña Violeta Abreu, directora del Servicio Postal Mexicano

Al festejar los 500 años de la correduría pública en México, el presidente del Colegio Nacional de Corredores Públicos, Carlos Roberto González Fernández destacó la relevancia de esta figura para garantizar certeza jurídica en materia comercial y mercantil en el marco del T-MEC y de la revolución digital que vive el mundo.

Ante senadores, diputados, representantes del gobierno federal y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, González Fernández, , recalcó que desde 1526, la correduría pública en México ha sido, un pilar en la construcción de la confianza, la certeza jurídica y la formalidad en las relaciones mercantiles de nuestro México.

No obstante aseveró que la participación de la correduría pública en el uso de medios electrónicos ya no es una opción, sino una evolución necesaria. “Es condición para que la fe pública mercantil siga siendo eficaz en la economía digital.”.

“Sin esa intervención, la velocidad de los negocios supera a la certeza jurídica; con ella, la innovación se vuelve confiable, verificable y oponible frente a terceros, es decir, la intervención del corredor convierte un archivo digital en acto jurídico confiable, no solo en información. Donde antes había papel, hoy hay datos; pero donde siempre debe haber certeza, ahí debe estar la fe pública”, estableció

En el marco de este evento, el senador de Morena Emmanuel Reyes Carmona, reiteró la propuesta de establecer el 11 de mayo como el día del Corredor Público a fin de reconocer la importancia de esta profesión.

En el museo Nacional de Antropología e Historia, estableció que en la economía digital, la correduría pública está llamada a ser el garante de confianza, el intérprete del cambio y el puente entre la innovación y la seguridad jurídica.

“¿Puede existir comercio sin confianza? Y más aún: ¿Puede existir confianza sin fe pública?”, cuestionó

T-MEC

Actualmente y en escenarios tan complejos como del Tratado comercial con Estados Unidos y Canadá, señaló la importancia de que las pequeñas y medianas empresas mexicanas estén seguras, por ejemplo de entrar a un gran proyecto de inversión.

“Podemos asesorar desde el punto de vista legal y financiero. Los grandes inversionistas ya traen asesores y nosotros a quienes podemos apoyar es a las Pymes que participen en ese proyecto de inversión. Que están protegidos los inversionistas de acuerdo a las reglas, desde revisar un contrato de inversión verificar si el renidmiento es viable o no”, explicó

González Fernández insistió en que se requiere una correduría pública con mayor participación en la economía digital, en los mecanismos alternativos de solución de controversias, en la formalización de pequeñas y medianas empresas, en el desarrollo agrario y en la construcción de confianza para la inversión y el comercio.

“Si México aspira a ser una nación más competitiva, moderna e incluyente, necesitará instituciones sólidas que generen certeza, y en esa tarea la correduría pública tiene mucho más que aportar en los próximos siglos de lo que ha aportado en los últimos quinientos años.

No puede existir prosperidad compartida sin confianza, ni confianza duradera sin certeza jurídica”, aseveró

Los mas de 400 integrantes del Colegio Nacional de Corredores Públicos, destacaron la consolidación de esta figura como elemento indispensable para el desarrollo económico del país.

“Hoy la correduría pública sigue ahí, muchas veces invisible, pero indispensable, aseguró el presidente del Colegio Nacional de Corredores Públicos.