Cuatro mexicanos, entre los muertos dentro de un tren en El Paso, Texas

Cuatro connacionales, entre lkos seis fallecidos dentro de vagón de tren de carga, en Texas (Especial)

Tragedia en Texas — Veinticuatro horas después de darse a conocer el hallazgo de los cuerpos de seis migrantes en el interior de uno de los vagones de un tren de carga estacionado en El Paso, Texas, este martes autoridades forenses de Estados Unidos confirmaron que de las seis víctimas cuatro eran mexicanos y dos hondureños.

La forense del condado de Webb, Corinne Stern, informó en un comunicado que entre los fallecidos figuran dos hondureños, un hombre de 24 años y un joven de 14 años, en tanto que los otro cuatro fallecidos fueron identificados como mexicanos, entre ellos una mujer de 29 años, un hombre de 45 y otro de 56. La funcionaria completó la autopsia de una de las mujeres fallecidas y determinó que la causa de muerte fue “hipertermia” (golpe de calor).

Aunque aún se deben completar las autopsias de las otras cinco personas, Stern señaló que es “muy probable” que el exceso de calor haya sido la causa de muerte de “todo el grupo”.La oficina de la médica forense ya trabaja con el consulado de México para comunicar a las familias de los fallecidos, identificarlos y apoyar con el proceso de repatriación, apunta el documento.

La tarde del pasado 11 e mayo, las autoridades en San Antonio encontraron el cadáver de una séptima persona cerca de las vías del tren, a más de 200 kilómetros al norte de Laredo.

Sobre esta persona, el sheriff del condado de Bexar, Javier Salazar, señaló que cree que este otro fallecido está relacionado con el grupo de seis personas que fueron encontradas en la frontera.

Por su parte, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EU (ICE), indicó en un comunicado a medios locales que investiga estas muertes como un caso de “tráfico de personas”.

El hallazgo de estas personas llega poco más de un año después de que las autoridades en Texas condenaran a prisión a dos personas por la muerte de 53 migrantes dentro de un camión en San Antonio, un incidente considerado el caso de tráfico de personas más letal en la historia de Estados Unidos. (Con información de EFE)

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