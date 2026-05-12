CURP Biométrica 2026: dónde tramitarla, módulos disponibles y requisitos para sacar el documento que ya está dando de qué hablar

La hoja verde de la Clave Única de Registro de Población (CURP) pasó a la historia. Ahora, además de tu nombre y datos personales, el gobierno mexicano comenzó a implementar la llamada CURP Biométrica, un documento que integra huellas, iris ocular, fotografía facial y firma electrónica, convirtiéndola en una identificación más integral.

La utilidad de este documento es tanta, que miles de mexicanos ya buscan en internet “dónde sacar la CURP Biométrica”, “módulos CURP Biométrica” y “cómo tramitar la CURP Biométrica”, por lo que en La Crónica de Hoy traemos para ti todas esas respuestas.

¿Qué es la CURP Biométrica y por qué todos la quieren?

La CURP Biométrica es una versión modernizada de la Clave Única de Registro de Población. A diferencia del documento tradicional, ahora incorpora datos físicos únicos de cada persona para reforzar la identificación oficial en México.

Entre los elementos biométricos que se registran están:

Huellas dactilares

Iris de ambos ojos

Fotografía facial de alta resolución

Firma electrónica

El objetivo es crear una identidad más segura y difícil de falsificar. Además, autoridades federales señalaron que este sistema ayudará en procesos administrativos, validación de identidad y búsqueda de personas desaparecidas.

La nueva modalidad también busca acelerar la digitalización de trámites gubernamentales, algo que ya venía consolidándose desde hace varios años.

¿Dónde tramitar la CURP Biométrica en mayo 2026?

Aunque todavía no todos los municipios cuentan con módulos activos, ya existen puntos habilitados en varias entidades del país.

Uno de los lugares más buscados actualmente es el módulo de RENAPO ubicado en la alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México.

Módulos de Atención en CDMX (2026)

Existen ocho módulos principales, entre ellos:

Oficina Central: Londres 102, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc.

Londres 102, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc. Arcos de Belén: Arcos de Belén 19, Col. Doctores.

Arcos de Belén 19, Col. Doctores. Álvaro Obregón: Calle Canario, Col. Tolteca.

Calle Canario, Col. Tolteca. Cuajimalpa: Avenida México s/n.

Avenida México s/n. Iztapalapa: Ayuntamiento 63, Col. San Lucas.

Ayuntamiento 63, Col. San Lucas. Milpa Alta: Av. Constitución esq. Andador Sonora.

Av. Constitución esq. Andador Sonora. Tláhuac: Andador Hidalgo, Edificio Leonora Vicario.

Andador Hidalgo, Edificio Leonora Vicario. Venustiano Carranza: Francisco del Paso y Troncoso 219.

En este punto se puede realizar el registro biométrico mediante cita previa.

Además, diversos Registros Civiles del país comenzaron a habilitar espacios para el trámite en estados como:

Estado de México

Veracruz

Querétaro

Guerrero

Hidalgo

Baja California

Michoacán

Zacatecas

La estrategia del gobierno apunta a que el sistema se expanda gradualmente hasta cubrir más regiones del país.

Requisitos para sacar la CURP Biométrica

Si planeas hacer el trámite este mismo mes, hay varios documentos que debes llevar en original y vigente.

Documentos necesarios

Los requisitos más solicitados son:

Acta de nacimiento certificada

CURP actualizada

Identificación oficial vigente

Comprobante de domicilio reciente

Correo electrónico activo

En el caso de menores de edad, madres, padres o tutores deberán acompañarlos y presentar identificación oficial.

Algo importante es que el trámite se realiza de manera presencial, ya que las autoridades necesitan capturar directamente los datos biométricos.

Cómo sacar cita para la CURP Biométrica

Para evitar filas eternas, muchas personas están optando por agendar cita en línea.

Paso a paso para generar cita

Entrar al portal oficial de RENAPO Seleccionar “Registro de Datos Biométricos para la CURP” Elegir fecha y horario disponibles Capturar datos personales Confirmar la cita Descargar o imprimir el comprobante

Debido a la alta demanda, algunos horarios llegan a saturarse rápidamente, especialmente en Ciudad de México y Estado de México.

¿La CURP Biométrica será obligatoria?

Hasta ahora, autoridades federales señalaron que el trámite todavía no es obligatorio para toda la población; sin embargo, la intención es que poco a poco se convierta en un documento clave para múltiples servicios y procesos oficiales.

Por eso, muchas personas ya comenzaron a tramitarla desde ahora, antes de que la demanda aumente todavía más.