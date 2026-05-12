CURP Biométrica en el IMSS: ¿Es obligatoria para hacer trámites de pensión? Conoce si los pensionados del IMSS necesitan tramitar la CURP biométrica (Imagen hecha con IA)

Con la digitalización de diferentes trámites del IMSS, algunos pensionados de esta institución se han preguntado si será necesaria la CURP biométrica para los relacionados con la pensión.

Ante esta situación, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ha informado en qué casos es necesaria la CURP biométrica para los jubilados y pensionados de esta institución médica.

¿Es obligatoria la CURP biométrica para tramitar mi pensión IMSS en 2026?

De acuerdo con el documento oficial publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), la CURP biométrica comenzó a ser considerada como un documento de identificación oficial a partir del 18 de marzo.

Por lo que, en realidad, la CURP biométrica no es obligatoria para realizar trámites relacionados con la pensión del IMSS. Sin embargo, sí pueden solicitártela como alternativa a una identificación oficial para ciertos trámites.

En algunos casos, se podría solicitar tu CURP biométrica para trámites administrativos donde se requiera la verificación directa de identidad.

¿Qué es la CURP biométrica?

La CURP biométrica es un documento nacional de identificación, el cual se incorporó como mecanismo de identidad oficial.

En la CURP biométrica se captura la firma autógrafa digital, una fotografía del rostro, se digitalizan las 10 huellas dactilares y se capturan las imágenes de iris de ambos ojos.

Las personas que pueden realizar este trámite son aquellas que se encuentren interesadas en tener un documento que garantiza que su identidad jurídica coincide con su identidad biométrica.

¿Dónde y cómo tramitar la CURP biométrica?

Si te interesa tramitar tu CURP biométrica para prevenirte en caso de que, en algún momento, la requieras para un trámite, aquí te decimos cómo puedes obtenerla.

El trámite para obtener la CURP biométrica se realiza de manera presencial en los módulos establecidos por el Registro Nacional de Población e Identidad (RENAPO).

Lo único que tienes que hacer es agendar una cita en algún módulo disponible y presentarte con una identificación oficial con fotografía emitida por alguna entidad del gobierno.

Sin embargo, actualmente estos únicamente se encuentran disponibles en Michoacán, Veracruz, Zacatecas, así como en la Ciudad de México, aunque se espera que a lo largo del 2026 se habiliten en otros estados.