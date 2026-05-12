David Kershenobich: enfermería, eje estratégico del Sistema de Salud

Secretario de Salud El secretario de Salud, David Kershenobich, entregó Entrega reconocimientos al Mérito en Enfermería 2026, en reconocimiento a la trayectoria y compromiso del personal con la salud de la población

El titular de la Secretaría de Salud, David Kershenobich, aseveró que las y los enfermeros del país son fundamentales para consolidar la visión de una República sana mediante un sistema de salud más preventivo, cercano, resolutivo y humano.

“Si tuviera que escoger dos palabras para este evento, serían agradecimiento y visión a futuro: agradecimiento a todas las enfermeras y enfermeros por su labor cotidiana y visión a futuro por el papel que tendrán en la prevención, el tratamiento, el apego terapéutico y el bienestar de las personas”, afirmó.

Así lo señaló en el marco de la conmemoración del Día Nacional de la Enfermera,

en la que se entregaron Reconocimientos al Mérito en Enfermería 2026, el secretario David Kershenobich, quien también es presidente del Consejo de Salubridad General y de la Comisión Permanente de Enfermería.

Reconoció la labor cotidiana del personal de enfermería y felicitó a las galardonadas por su trayectoria, entrega y compromiso con la salud de la población.

“Ustedes son las consejeras de los pacientes; muchas veces son a quienes más escuchan. Por eso, su papel será fundamental para lograr mayor apego a los tratamientos y avanzar hacia una población con más salud y bienestar”, señaló.

La enfermería refuerza confianza de la ciudadanía

Durante el acto realizado en el Palacio de la Escuela de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el rector de la máxima casa de estudios, Leonardo Lomelí Vanegas, destacó que la enfermería reúne conocimiento científico, competencia técnica, ética y vocación de servicio.

“La enfermería previene, orienta, educa, coordina y, aun en las circunstancias más adversas, refuerza la confianza y la esperanza ciudadana en las instituciones sanitarias”, expresó.

En su oportunidad, Patricia Clark Peralta, secretaria del Consejo de Salubridad General, subrayó que el país vive una etapa histórica de transformación del sistema de salud, en la cual el personal de enfermería es indispensable para fortalecer el liderazgo, la autonomía profesional y el desarrollo científico del nuevo modelo de atención, “resultado -estableció-, de décadas de esfuerzo, preparación y compromiso de generaciones de enfermeras y enfermeros que entendieron que esta profesión debía evolucionar junto con las necesidades de la sociedad”.

A su vez, la directora de Enfermería y Coordinadora General de la Comisión Permanente de Enfermería (CPE) de la Secretaría de Salud, Sandra Guadalupe Moya Sánchez, señaló que la transformación del sistema de salud requiere fortalecer de manera integral a la enfermería y consolidar un modelo de atención centrado en las personas y las comunidades.

Fortalecer a la enfermería implica, puntualizó: “garantizar la sostenibilidad del sistema de salud y responder a las necesidades presentes y futuras de la población”, además, abundó, de inspirar e impulsar a las nuevas generaciones de profesionales de esta disciplina.

Al evento asistieron el director general de IMSS-Bienestar, Alejandro Svarch; el representante de la Secretaría de Bienestar, Jesús Salvador Valencia; la titular de la Coordinación de Enfermería del IMSS, Fabiana Maribel Zepeda Arias.

Asimismo, estuvieron presentes autoridades de la Secretaría de Salud, de la UNAM, del Consejo de Salubridad General, del ISSSTE, Pemex, Sedena, Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), del IPN y representantes del personal de enfermería del Sistema Nacional de Salud.