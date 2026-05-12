Denuncian irregularidades sanitarias y laborales en Institutos Nacionales de de Neurología y Neurocirugía

Trabajadores de limpieza en hospitales públicos no cuentan con las condiciones para realizar su trabajo, acusan

La Federación de Sindicatos “Jesús Moreno Jiménez”, pidió a la a Secretaría de Salud, Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, Secretaría del Trabajo y a la Cofepris revisar la situación que se vive en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía.

La organización sindical señaló que los trabajadores de limpieza, conocidos como afanadores, reportaron que desde que el servicio fue adjudicado a la empresa Shiny Place no cuentan con los insumos necesarios para desempeñar sus labores.

En un comunicado, el dirigente de la Federación de Sindicatos “Jesús Moreno Jiméne, Carlos Murillo, detalló que entre las irregularidades detectadas, se encuentra: el no utilizar bolsas especiales para los Residuos Peligrosos Biológicos-Infecciosos (RPBI), reutilizar las bolsas de basura, con una misma fibra lavar desde el baño hasta las camas de los pacientes, según una denuncia interpuesta en la Cofepris con el folio 263300802W09347.

Ello—agregó--mientras las violaciones a sus derechos laborales son sistemáticos como realizarles deducciones, se les cambia de día de descanso, de turno y, si llegan a faltar en un día pegado a su descanso, el descuento es triple, lo cual viola la Ley Federal del Trabajo.

De acuerdo a la organización sindical desde el pasado primero de marzo, fecha de ingreso de Shiny Place, se detectó una reducción de plantilla laboral, por lo que una persona tiene que hacer lo que antes hacían tres.

Contenedores de desechos hospitalarios desbordados

“Es imperante que las autoridades tomen cartas en el asunto, para garantizar la salud de los pacientes, familiares y trabajadores, así como hacer valer la ley y que se respeten los derechos de los trabajadores”, demandó

En este contexto, refrendó su apoyo a los trabajadores y extendieron un llamado a todos aquellos que son víctimas de malas prácticas laborales a que se acerquen a para brindarles orientación.

En tanto, el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía y la empresa Shiny Place no han emitido una postura sobre estos señalamientos.