El canciller Velasco destacó que la reducción de flujo de armas en México es un componente central para el control de drogas de Estados Unidos

Canciller Roberto Velasco

La reducción del tráfico de armas de Estados Unidos hacia México es uno de los puntos centrales de la Estrategia Nacional para el Control de Drogas 2026 del gobierno estadounidense, aseguró el secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco Álvarez, durante su participación en la Mañanera del Pueblo, encabezada por Sheinbaum.

El funcionario explicó que este documento elaborado por la Oficina Nacional de Control de Drogas de Estados Unidos reconoce de manera explícita que frenar el flujo de armas provenientes de territorio estadounidense es clave para combatir a la delincuencia organizada en ambos países.

Velasco Álvarez señaló que las armas fortalecen a los grupos criminales, ya que aumentan su capacidad para generar violencia y facilitar el tráfico de drogas. Por ello, destacó que México ha insistido en distintas reuniones bilaterales sobre la necesidad de atender este problema de manera conjunta.

Durante la conferencia, el canciller indicó que la estrategia contempla acciones coordinadas entre México y Estados Unidos para enfrentar temas relacionados con el crimen organizado y el tráfico de sustancias ilícitas. Entre estas acciones mencionó el fortalecimiento de capacidades de seguridad, la incautación de precursores químicos y la reducción de la producción de drogas sintéticas.

Además, comentó que parte importante del plan también busca disminuir la capacidad de los cárteles para trasladar armas y drogas entre ambos países. En ese sentido, subrayó que la cooperación entre ambas naciones es un elemento fundamental dentro de la estrategia estadounidense.

El secretario recordó que hace algunas semanas la titular de la Oficina Nacional para el Control de Drogas de Estados Unidos, Sara Carter, visitó México para reunirse con integrantes del Gabinete de Seguridad. Durante ese encuentro se abordaron temas como el tráfico ilegal de armas y la atención al problema de las adicciones.

Velasco Álvarez destacó que la relación entre México y Estados Unidos en materia de seguridad se basa en cuatro principios principales: responsabilidad compartida y diferenciada, respeto a la soberanía e integridad territorial, cooperación sin subordinación y confianza mutua.

De acuerdo con el funcionario, estas medidas buscan enfrentar tanto la oferta como la demanda de drogas, especialmente de sustancias químicas y psicotrópicas, que representan actualmente uno de los mayores retos para ambos países.

Asimismo, señaló que la coordinación bilateral permitirá avanzar en tareas de prevención y combate a la delincuencia organizada, sin dejar de lado el respeto a las decisiones y autonomía de cada nación.

El canciller consideró importante que Estados Unidos reconozca públicamente el impacto que tiene el tráfico de armas hacia México, ya que esto contribuye al fortalecimiento de los grupos criminales y a los niveles de violencia registrados en distintas regiones del país.

Ambos gobiernos buscan mantener una cooperación constante para combatir el tráfico de drogas y armas, además de reducir los efectos que estas actividades generan tanto en México como en Estados Unidos.