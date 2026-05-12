Fiscalía mexiquense rechaza intervención de agentes de la CIA en muerte del “Payín”

El presunto miembro del cartel Sinaloa murió tras explotar su auto momentos después de salir del AIFA

Al igual que el gobierno federal, la Fiscalía a General de Justicia del Estado de México rechazó de manera contundente las afirmaciones de la Cadena estadounidense CNN sobre la presunta ejecución de unos de los liderazgos del Cartel de Sinaloa el pasado 28 de marzo tras abandonar el Aeropuerto Internacional Felipe Angeles (AIFA)

Este martes, el medio CNN reportó sobre operaciones contra cárteles dentro de México, específicamente sobre la explosión de un automóvil en Tecámac, Estado de México, donde murió Francisco Beltrán, alias “el Payín”, miembro del Cártel de Sinaloa.

Pero en un comunicado, la Fiscalía mexiquense rechazó estas versiones de que “un artefacto explosivo había sido oculto dentro del vehículo”.

Aseveró que mantiene en curso una indagatoria en relación con los hechos ocurridos el 28 de marzo de 2026, donde se reportaron 2 víctimas mortales, sin que hasta el momento exista una conclusión sobre las causas y circunstancias que propiciaron su deceso.

Ese día, Francisco Beltrán, alias “el Payín”, y su chofer fueron encontrados en sus asientos después del estallido. Asimismo, CNN indicó que el ataque fue un “asesinato selectivo”, facilitado por operativos de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA).

La Fiscalía General del Estado de México anunció que un artefacto explosivo había sido ocultado dentro del vehículo.

De acuerdo a CNN, eta a operación contra el presunto miembro del Cártel de Sinaloa fue parte de una campaña ampliada y no reportada por la CIA dentro de México encabezada por la Ground Branch o Rama Terrestre de la agencia estadounidense, para desmantelar redes arraigadas de carteles.