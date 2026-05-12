IMSS reconoce labor de personal de enfermería, más de 136 mil

Personal de enfermería del IMSS Con motivo del Día Internacional de la Enfermería, bel IMSS reconoce labor de las más de 136 mil enfermeras y enfermeros que laboran el todos los rincones del país

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) reconoció la labor de su personal de enfermería, con más de 136 mil trabajadores quienes desempeñan un papel fundamental en la atención directa en atención a la salud de la derechohabiencia y la sostenibilidad del sistema de salud en el país.

En el marco del Día Internacional de la Enfermería, que se conmemora este 12 de mayo, la titular de la Coordinación de Enfermería del IMSS, Fabiana Maribel Zepeda Arias, enfatizó que las y los enfermeros representan el grupo profesional más numeroso del instituto y es el primer punto de contacto con la derechohabiencia, “lo que convierte su atención en el cuidado, en un elemento clave para garantizar una atención oportuna, segura y humanizada”.

Subrayó que en nuestros días se ha registrado un importante crecimiento de esta profesión, la cual pasó de ser vista como una labor de apoyo, “a consolidarse como una disciplina autónoma, con un rol independiente y altamente especializado.

“Hoy ya ha pasado de la subordinación a un trabajo profesional, respetuoso, hombro a hombro, en el que tenemos un trabajo transversal en el ámbito de nuestra disciplina para estar en pro del bienestar de la salud a través de la atención segura y oportuna de la persona”, afirmó.

Enfatizó que la labor de las y los enfermeros impacta de manera directa en tres dimensiones esenciales: los resultados clínicos, la seguridad del paciente y la eficiencia del sistema de salud.

Para la derechohabiencia, aseveró, enfermería significa cuidado seguro y acompañamiento constante; para el equipo médico, representa vigilancia clínica, gestión terapéutica y un aliado estratégico en la seguridad del paciente.

En cuanto a su origen, recordó que la Enfermería moderna se incorporó formalmente al equipo de salud durante la Guerra de Crimea en 1854, cuando Florence Nightingale, junto con un grupo de 38 Enfermeras, implementó medidas de higiene, vigilancia clínica y registro estadístico que lograron reducir la mortalidad hospitalaria de 42 a 2% en tan solo seis meses, marcando un precedente histórico en la medicina moderna.

La jefa Fabiana Fabiana Maribel Zepeda Arias, titular de la Coordinación de Enfermería del IMSS, llamó a continuar fortaleciendo esta profesión con liderazgo, conocimiento y compromiso social: “seamos líderes de la enfermedad, enaltezcamos a nuestro gremio haciendo líderes efectivos y auténticos"

La jefa de enfermería del Seguro Social, también conocida como “la jefa Fabiana”, refirió que la profesionalización de la Enfermería continúa fortaleciéndose, ya que en enero del 2024 se instaló una Comisión Bilateral para la implementación de la categoría de Enfermera General Clínica, lo que ha permitido avanzar en la transformación del ejercicio profesional.

Para mayo de este año, el IMSS cuenta con 25,993 plazas bajo esta nueva categoría en los distintos Órganos de Operación Administrativa Desconcentrada.

Además, se impulsa la formación académica en siete escuelas de enfermería en: Ciudad de México, Monterrey, Tijuana, Guadalajara, Hermosillo, Mérida y Ciudad Obregón, con alrededor de 400 profesionales que egresan cada año, quienes contribuyen al fortalecimiento del sistema de salud, tanto dentro como fuera del Seguro Social.

Hoy en día, el personal de enfermería del IMSS se desempeña en diversos niveles de atención y especialidades, desde auxiliares en salud pública hasta enfermeras especialistas, jefaturas de piso, coordinaciones, supervisiones y cargos directivos, lo que refleja la amplitud y complejidad de su campo de acción.

Zepeda Arias llamó a continuar fortaleciendo esta profesión con liderazgo, conocimiento y compromiso social: “seamos líderes de la enfermedad, enaltezcamos a nuestro gremio haciendo líderes efectivos y auténticos, sobre todo, seamos parte del equipo de salud porque solo juntos lo podemos lograr”.