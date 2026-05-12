©JUAN PABLO ZAMORA PÉREZ /AGRICULTURA La sanidad vegetal, pilar de la seguridad alimentaria en México

La sanidad vegetal se ha convertido en uno de los pilares más importantes para garantizar la seguridad alimentaria en México y el mundo, debido a que permite proteger los cultivos de plagas y enfermedades que pueden afectar la producción de alimentos.

De acuerdo con información de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, la protección de las plantas es fundamental para asegurar que millones de personas tengan acceso a alimentos sanos y suficientes.

Según datos difundidos por organismos internacionales y retomados por autoridades mexicanas, cerca del 40 por ciento de los cultivos alimentarios del mundo se pierden cada año debido a plagas y enfermedades vegetales. Esto representa un riesgo no sólo para la economía agrícola, sino también para la alimentación de la población.

La dependencia federal destacó que las plantas representan alrededor del 80 por ciento de los alimentos que consume la humanidad y producen el 98 por ciento del oxígeno que respiramos, por lo que su protección resulta indispensable para mantener el equilibrio ambiental y la producción agrícola.

En México, el organismo encargado de aplicar acciones de prevención, control y erradicación de plagas es el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, conocido como Senasica. Esta institución trabaja en coordinación con productores y gobiernos estatales para mantener la calidad sanitaria de los alimentos y evitar afectaciones en los cultivos.

Las autoridades señalaron que proteger las plantas resulta más económico y efectivo que enfrentar emergencias fitosanitarias una vez que las plagas ya se encuentran establecidas. Por ello, se impulsan sistemas de vigilancia epidemiológica, detección temprana y programas de control sanitario en distintas regiones del país.

Además, el cumplimiento de normas agrícolas y sanitarias fortalece la competitividad de los productores mexicanos, ya que permite que los alimentos cumplan con requisitos nacionales e internacionales para su comercialización.

La Secretaría de Agricultura también indicó que las buenas prácticas agrícolas ayudan a reducir riesgos de contaminación durante los procesos de siembra, cosecha, transporte y distribución de alimentos. Estas acciones contribuyen a que los productos lleguen en mejores condiciones a los consumidores.

Especialistas han advertido que el cambio climático y el aumento del comercio internacional elevan el riesgo de propagación de plagas invasoras, por lo que consideran prioritario reforzar las medidas de sanidad vegetal y la cooperación internacional.

Asimismo, las autoridades mexicanas han señalado que la sanidad vegetal no sólo protege la producción agrícola, sino que también ayuda a combatir el hambre, reducir la pobreza y fortalecer el desarrollo económico de las comunidades rurales.

El gobierno federal reiteró que mantener cultivos sanos es indispensable para garantizar alimentos seguros y suficientes para la población, especialmente ante los retos que enfrenta actualmente el sector agroalimentario.