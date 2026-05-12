Ley 73 del IMSS e Infonavit: ¿Cómo se puede solicitar la devolución del ahorro de trabajadores? (INFONAVIT - IMSS)

Existe la posibilidad de recoger una importante suma de dinero, resultado de los intereses generados a lo largo del tiempo, de acuerdo con las aportaciones en tu pensión.

El ahorro que tienes en tu Subcuenta de Vivienda es la suma de los recursos que fuiste recibiendo de las aportaciones por parte de tus empleadores, y se clasifican de acuerdo con la fecha en que los recibiste. Si cotizas bajo el régimen de la Ley 73, podrás solicitar la devolución del ahorro, recuperando esos recursos acumulados debido a los intereses.

¿Cómo se puede solicitar la devolución del ahorro de trabajadores?

El trámite se puede realizar completamente en línea o bien en cualquiera de los Centros de Servicio Infonavit (CESI) distribuidos en todo el país para darte atención personal sobre los trámites relativos a tu ahorro y tu crédito. Las oficinas de atención podrás ubicarlas en la plataforma Mi Cuenta Infonavit, buscando “oficinas de atención” y, en la parte de abajo de la plataforma, encontrarás un buscador oficial donde podrás ubicar el módulo más cercano ingresando tu ubicación y seleccionando la entidad federativa en la que te encuentres.

Además, también podrás realizar el proceso de devolución del ahorro de trabajadores que se rijan bajo la Ley 73 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) completamente en línea, a través del portal digital oficial de Infonavit.

Sólo debes buscar “Mi Cuenta Infonavit”, iniciar sesión en la plataforma ingresando tu Número de Seguridad Social (NSS), que también podrás consultar ahí mismo, o bien crear una cuenta en caso de no tener una.

Además de solicitar la devolución del ahorro de trabajadores que se rijan bajo la Ley 73 del IMSS, en Mi Cuenta Infonavit los usuarios podrán gestionar, revisar y realizar trámites relacionados con su Subcuenta de Vivienda y créditos hipotecarios en línea, sin necesidad de acudir a oficinas.

Documentación para solicitar la devolución de ahorro de trabajadores que se rigen bajo la Ley 73 del IMSS

De acuerdo con el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), si eres pensionado o pensionada bajo el Régimen de Ley 73, recibirás tus recursos en una sola exhibición y tienes la opción de solicitar su devolución tanto en el Infonavit como en tu Afore, recibiendo además los rendimientos generados, estrictamente en caso de no haber solicitado un crédito hipotecario en tu historial con ambas dependencias.

Para solicitar en línea la devolución de ahorro de la Ley 73 del IMSS e Infonavit, deberás presentar la siguiente documentación:

Tener una cuenta en Mi Cuenta Infonavit.

Contar con firma electrónica avanzada (e.firma) expedida por el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Resolución de pensión del IMSS.

Identificación oficial vigente, como credencial para votar o pasaporte.

Cuenta bancaria con CLABE a nombre del titular.

Registro vigente en una Afore.

No tener un crédito activo con Infonavit.

En caso de realizar el trámite de manera presencial, deberás presentar además original y copia de tu identificación oficial vigente (INE, pasaporte, CURP Biométrica, Tarjeta de Residente Temporal, Tarjeta de Residente Permanente o Matrícula Consular).