Mario Delgado: Maestros protagonistas de la transformación y constructores del futuro de México

Billete de la Lotenal, Día del Maestro El titular de la SEP, Mario Delgado y la directora general de la Lotería Nacional, Olivia Salomón develaron el Billete Conmemorativo del Sorteo No. 312 de la Lotenal por el Día de la y el Maestro

Mario Delgado Carrillo, titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), aseveró que el magisterio mexicano ha sido protagonista de las grandes transformaciones del país y hoy, junto con el Gobierno de México, enfatizó, encabeza una nueva etapa de justicia educativa y derechos sociales.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, sostuvo, mantiene un compromiso histórico con la educación pública, basado en el principio de que la enseñanza no es una mercancía, sino un derecho para todas y todos.

Así lo estableció el funcionario federal, en el marco de la develación del Billete Conmemorativo del Sorteo No. 312 de la Lotería Nacional por el Día de la Maestra y el Maestro, realizada en el Auditorio al aire libre Mtro. Lauro Aguirre de la Benemérita Escuela Nacional de Maestros (BENM), emisión, que, dijo, también conmemora el centenario de las secundarias en México.

El diseño del billete incluye a Palma Guillén, primera directora de secundarias, como homenaje a quienes contribuyeron a transformar la educación nacional.

El secretario Mario Delgado Carrillo subrayó que los gobiernos de la Cuarta Transformación “han reivindicado al magisterio nacional y el compromiso de construir una nueva relación entre el Estado y las maestras y maestros”.

En este sentido, recordó que en la presente administración se construirán 200 mil nuevos espacios para Educación Media Superior a fin de garantizar que ningún joven sea rechazado por falta de lugares.

Además, 5.6 millones de estudiantes de secundaria ya reciben la Beca Universal Rita Cetina, cuyo objetivo es consolidar becas universales para todas y todos los estudiantes de escuelas públicas, desde primaria hasta preparatoria y, en algunos estados, también universidad.

En su intervención, la directora general de Lotería Nacional, Olivia Salomón, expresó que un país también se construye desde un pizarrón, desde una palabra de aliento y desde la vocación de quienes acompañan, inspiran y ayudan a generaciones enteras a creer en su futuro y en el de México.

La titular de la institución de la suerte refirió que pocas causas son tan importantes como la educación y que, en esta transformación, quienes enseñan no son vistos únicamente como trabajadores del aula, sino como formadores de conciencia, igualdad, valores y futuro para México.

“Detrás de cada transformación verdadera siempre hay una maestra o un maestro que abrió caminos, despertó conciencia y enseñó que el conocimiento también puede ser una herramienta de igualdad y de justicia social”, puntualizó.

A su vez, Noemí Juárez, subsecretaria de Educación Básica, subrayó que las y los maestros del país, han sido protagonistas de las grandes transformaciones de México al mantenerse firmes en su compromiso de educar, formar ciudadanía y fortalecer el desarrollo nacional desde las comunidades escolares, y resaltó la importancia de reconocer el legado de figuras fundamentales de la educación mexicana, como Moisés Sáenz y Palma Guillén.

Asistieron la directora general de Lotería Nacional, Olivia Salomón Vibaldo; el director general de Educación Normal y Actualización del Magisterio, Eugenio Aurelio López López; y el director de la Benemérita Escuela Nacional de Maestros, Roberto Renato Jiménez Cabrera.