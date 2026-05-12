México coopera con República Dominicana para reconocer a Villa La Isabela fundada por Colón

El gobierno de México participa en acciones de cooperación cultural y arqueológica con República Dominicana para fortaleer el reconocimiento y preseraicón de Villa La Isabela, considerada el prier asentamiento europeo permanente fundado por Cristóbal Colón en América.

De acuerdo con información difundida por la Secretaría de Cultura, esta colaboración busca impulsar el valor histórico y patrimonial del sitio arqueológico ubicado en la provincia de Puerto Plata, en Republica Dominicana.

Villa La Isabella fue fundada en 1494 durante el segundo viaje de Cristóbal Colón al continente americano y actualmente es considerada uno de los sitios históricos más importantes del Caribe Villa La Isabela fue fundada en 1494 durante el segundo viaje de Cristóbal Colón al continente americano y actualmente es considerada uno de los sitios históricos más importantes del Caribe. El lugar conserva restos arqueológicos relacionados con los primeros años de la colonización europea en América.

Las acciones de cooperación incluyen investigaciones arqueológicas, protección del patrimonio cultural subacuático y trabajos conjuntos entre especialistas de distintas naciones. En estas labores participan expertos mexicanos, dominicanos y organismos internacionales vinculados con la conservación histórica.

De acuerdo con la UNESCO, recientemente se realizaron estudios científicos en la bahía de La Isabela para localizar vestigios sumergidos y posibles restos de embarcaciones vinculadas a las expediciones de Colón.

Entre los participantes de estas misiones destaca personal del Instituto Nacional de Antropología e Historia, así como especialistas del Consejo Consultivo Científico y Técnico de la Convención sobre Patrimonio Cultural Subacuático de la UNESCO.

Las investigaciones también buscan analizar el impacto del cambio climático y la erosión costera sobre los restos arqueológicos localizados en la zona. Expertos consideran que estos estudios permitirán conservar mejor la memoria histórica y cultural del lugar.

Además, República Dominicana mantiene desde hace varios años el interés de que el Sitio Arqueológico de Villa La Isabela sea reconocido como Patrimonio Mundial por la UNESCO, debido a su relevancia histórica para América y Europa.

Autoridades culturales señalaron que la cooperación entre México y República Dominicana fortalece el intercambio académico y científico, además de promover la conservación del patrimonio histórico compartido entre ambos países.

La colaboración forma parte de diversos acuerdos culturales impulsados entre las dos naciones para preservar la memoria histórica, promover investigaciones y reforzar la protección de bienes patrimoniales en la región del Caribe.

Las autoridades destacaron que Villa La Isabela representa un sitio clave para comprender los primeros contactos entre Europa y América, así como el inicio de diversos procesos históricos, culturales y sociales que marcaron el desarrollo del continente.