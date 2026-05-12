México registra en el primer trimestre del año 26.22 millones de visitantes internacionales

Turismo en el primer trimestre del año (Elizabeth Ruiz)

La secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, informó que, durante el primer trimestre del año, el país registró la llegada de 26.22 millones de viajeros internacionales, lo que representó un crecimiento de 10.2% respecto al mismo periodo en 2025.

Asimismo, destacó que, con base en los resultados de la Encuesta de Viajeros Internacionales (EVI) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), entre enero y marzo de 2026 arribaron a México 12.66 millones de turistas internacionales, cifra superior en 6.7% en comparación anual.

“En un contexto internacional marcado por importantes desafíos económicos y geopolíticos, el turismo en México mantiene una tendencia positiva, reflejo de la fortaleza, resiliencia y confianza que genera nuestro país entre las y los viajeros internacionales”, destacó la titular de Turismo.

Precisó que el ingreso de divisas por viajeros internacionales durante el primer trimestre alcanzó 10 mil 287 millones de dólares, lo que significó un incremento de 0.2% respecto al mismo lapso del año anterior.

Enfatizó que, durante marzo de 2026, México alcanzó récords históricos en diversos indicadores turísticos. Rodríguez Zamora recalcó que arribaron al país 9.37 millones de visitantes internacionales, cifra 3.6% superior a la registrada en marzo de 2019, año en el que previamente se había alcanzado el mayor número de visitantes para ese mes.

Igualmente, dijo que se registró la llegada de 4.49 millones de turistas internacionales, lo que representó un incremento de 6.4% respecto a marzo de 2019, cuando se había reportado el mayor número de turistas internacionales para el mes de marzo.

La secretaria de Turismo comentó que se alcanzó un máximo histórico en el segmento de cruceros, con la llegada de 1.30 millones de pasajeros, cifra 14.9% superior a la registrada en marzo de 2025, así como una derrama económica de 113.8 millones de dólares, lo que representó un crecimiento de 17.7% respecto al récord previo para ese mismo mes.

“México vive un momento de reconocimiento internacional y fortalecimiento de su imagen global, lo que se refleja en la confianza de cada vez más visitantes que eligen nuestro país para conocer su riqueza cultural, natural y turística”, expresó.