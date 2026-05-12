Monreal pide sensatez ante “luchas de juicios políticos”

CDMX — El coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, pidió prudencia y sensatez ante anuncios y anuncios de juicios políticos contra gobernadores, uno que hizo el PAN contra el morenista Rubén Rocha Moya y la otra contra Maru Campos, del blanquiazul.

Monreal Ávila precisó que actualmente hay 57 juicios políticos, demandas, denuncias de juicio político que están en la Cámara de Diputados, en la Sección Instructora, en la revisión. 57 denuncias de juicio político.

“Estos juicios son por violación a la ley, a la Constitución, a corrupción. Hay muchos que, obviamente, la Sección Instructora y la Comisión Jurisdiccional tienen que revisar y tienen que dar paso. Creo que se van a presentar más, porque en este ‘peloteo’ de ‘tú presentas una, yo presento otra, no sirve, no vale la pena’. Por eso yo insisto en que tengamos calma. Vendrá una elección muy difícil, la del 27, y tenemos que generar condiciones de entendimiento político, racional, pacífico y no esta estridencia de golpeteo y de odio prácticamente que se desarrolla a través de los medios, a través de las redes y a través de conferencias de prensa”, expresó Monreal.