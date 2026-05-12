Morena apuesta al “espectáculo político” para tapar caso Sinaloa: PAN tras anuncio de juicio político contra Maru Campos

Jorge Romero, dirigente nacional del PAN, expresa la solidaridad del blanquiazul a Maru Campos (Daniel Augusto/Cuartoscuro)

Luego de que Morena anunciara que va por el desafuero y juicio de la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, la dirigencia nacional del PAN salió en defensa de la mandataria estatal y atribuyó esta acción a la estrategia que puso en marcha el blanquiazul para hacer lo mismo con el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya , acusado por Estados Unidos de pactar con los carteles del narcotráfico.

“Como pedimos juicio político (contra Rocha Moya), esta es la respuesta. Pues que así sea, defenderemos a la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos y la verdad se impondrá”, estableció el dirigente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera.

El líder panista acusó de cobarde a la dirigencia morenista por acosar a un gobierno que combate al crimen organizado mientras que en los gobiernos de Morena se pacta con los criminales.

“En Chihuahua se combate al crimen organizado y en Sinaloa se asocia el gobierno con ellos para cogobernar”, sostuvo

A su vez, el senador del PAN por Chihuahua, Mario Vázquez acusó a Morena de recurrir a “espectáculos políticos” organizando marchas para desviar la atención “cuando tiene un desastre en el caso Rocha Moya por las acusaciones que lo ligan a la delincuencia organizada y que tiene a la población de Sinaloa sumido en la violencia”.

“Morena está organizando espectáculos políticos para distraer a la opinión pública, mientras el gobierno de Chihuahua enfrenta con responsabilidad uno de los mayores retos del país: la seguridad”, afirmó.

Aseveró que en vez de criticar al gobierno de Chihuahua por hacer su trabajo, debería cuestionarse al de Sinaloa, donde el país entero observa una crisis de violencia sin precedentes.

Morena –agregó--protege políticamente a Rocha Moya. “Ni una sola palabra de Rocha Moya, pudieron decir”, expresó.

“Morena no busca justicia. Busca convertir el dolor de la gente en campaña y utilizar la seguridad pública como herramienta de confrontación política”, dijo.

Mario Vázquez advirtió que la ley no puede aplicarse dependiendo del partido político al que pertenezca un gobierno o un funcionario.

“La justicia debe ser pareja. No puede haber persecución para unos y silencio cómplice para otros”, puntualizó.