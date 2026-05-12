No solo era adelantar vacaciones escolares, sino el rezago que se agudiza: especialistas

Foro legislativo “La educación no es un juego”,

Contrario a la opinión del titular de la Secretaría de Educación Pública, especialistas aseguraron que las jornadas escolares extendidas tienen una repercusión positiva y medible en la sociedad pero al mismo tiempo advirtieron del rezago escolar que registra nuestro país donde somos uno de los más atrasados en el continente.

Luego de que la SEP dio marcha atrás ala propuesta de recortar el ciclo escolar, Teresa Gutiérrez Cortés, titular de Monitoreo de Indicadores, Mexicanos Primero, aseveró que no solo era adelantar las vacaciones a más de 22 millones de escolares sino el rezago que se agudiza con esas medidas.

“El problema no era solamente perder unas semanas adicionales de clase, el problema es seguir acumulando pérdidas de continuidad educativa en un sistema que ya enfrenta enormes dificultades para garantizar trayectorias completas”, indicó

Durante el Foro “La Educación no es un Juego” realizado en el Senado de la República, se advirtió que nuestro país acumula un rezago académico que trastoca generaciones.

“Desde los primeros años ya aparecen desigualdades importantes en el acceso educativo y la peor noticia es que prácticamente tres de cada diez niños nunca van a pisar el preescolar”, acusó Teresa Gutiérrez Cortés, titular de Monitoreo de Indicadores, Mexicanos Primero

De los 39 jóvenes que logran llegar a la educación superior –agregó--solamente concluyen 28 una licenciatura, cuántos se titulan la verdad es que no lo sabemos.

Pobreza, necesidad de incorporarse al mercado laboral, incompatibilidad entre estudio y trabajo, desigualdades de género y rezagos académicos acumulados, son la constante del sistema educativo.

“Las jornadas escolares extendidas están asociadas con un retraso de la maternidad temprana, con menores índices de criminalidad juvenil y con mejoras en nutrición y actividad física entre los estudiantes que permanecen más tiempo en las escuelas. Esto significa que pese a lo que se diga, las escuelas no solamente producen aprendizaje, también producen bienestar, protección social e igualdad”, aseveró, Cynthia Lorena Michel Sahagún, académica de Estudios Sociológicos, Colegio de México.

Los especialistas coincidieron en que el sistema educativo es una responsabilidad del estado que debe garantizar la formación académica, la movilidad social y económica.

“Las políticas públicas no pueden seguir construyéndose desde la ficción de que existe una familia tradicional u homogénea donde siempre habrá una mujer disponible para absorber cualquier crisis institucional”, aseveró, (Michelle Gama Leyva del área de Estudios Críticos de Género de la Universidad Iberoamericana

Recordó que millones de hogares en México son monoparentales, encabezados por mujeres, mujeres que trabajan jornadas completas.

“Mujeres cuidadoras de adultas mayores, mujeres sin redes familiares y mujeres precarizadas laboralmente”, aseveró

La senadora de MC, Alejandra Barrales Magdaleno criticó las afirmaciones del secretario de Educación, Mario Delgado.

“Cuando es el encargado de la educación quien nos dice que pues se acaba de percatar que a partir del 15 de junio las escuelas dejan de tener sentido pedagógico, pues eso nos hubieran dicho hace años, a lo mejor otra cosa estaríamos haciendo porque hay padres, madres que hacemos esfuerzos importantes para que sigan asistiendo a la escuela después de ese 15 de junio”, lamentó

Sin embargo aseguraron que la indiferencia gubernamental con el sistema de educación no es nueva.

“Lo que vemos desde la década de los 90, hasta el año 2026, el año en curso, es que la educación desde el punto de vista presupuestal es cada vez menos importante”, aseveró, Eduardo Andere, Investigador Colegio de Boston

Aseveró que la participación del gasto en educación en el presupuesto total está en caída constante, desde el 90, hasta el 26 y si lo comparamos con el gasto educativo dentro del sector al que pertenece la educación que es el sector social, también está cayendo.

Finalmente los expertos concluyen que el aprovechamiento escolar va ligado a un esquema de evaluación efectivo.

“Las y los estudiantes con bajo rendimiento escolar tienen tres veces más probabilidades de abandonar la educación media superior, que quienes mantienen buenos promedios, por eso reducir todavía más el tiempo efectivo de aprendizaje generó esta preocupación”, indicó (Teresa Gutiérrez Cortés del Monitoreo de Indicadores de Mexicanos Primero