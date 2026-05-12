“Nos están matando”: mujeres indígenas de Chilapa piden ayuda a Trump ante violencia en Guerrero

“Nos están matando”: mujeres indígenas de Chilapa Mujeres indígenas desplazadas de la Montaña Baja de Guerrero difundieron un video en redes sociales donde denuncian ataques armados, quema de casas y abandono por parte de las autoridades.

La crisis de violencia en comunidades indígenas de Chilapa, Guerrero, escaló en los últimos días luego de que mujeres desplazadas difundieran un video donde suplican ayuda por los ataques armados que, aseguran, viven desde hace casi una semana.

En la grabación, las mujeres aparecen cubiertas del rostro para evitar ser identificadas y denuncian que familias enteras permanecen escondidas entre cerros y refugios improvisados por temor a nuevos ataques del grupo criminal Los Ardillos.

“Donald Trump, ayúdanos, manda los helicópteros para que nos salven. Ya estamos rodeados”, dice una de las mujeres en el video que comenzó a circular en redes sociales.

Las imágenes muestran el nivel de desesperación que atraviesan habitantes de comunidades indígenas de la Montaña Baja de Guerrero, donde también denunciaron que niñas, niños y personas mayores llevan días sin comida ni condiciones básicas para sobrevivir.

Mujeres denuncian abandono y ataques con armas y drones

Durante el mensaje, las mujeres acusaron que el gobierno federal no ha respondido a sus llamados de auxilio y señalaron directamente a la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Queremos apoyo del gobierno de Estados Unidos porque la presidenta Claudia Sheinbaum no nos hace caso”, se escucha en otra parte de la grabación.

Las denunciantes aseguraron que las agresiones incluyen ataques armados y drones explosivos, además de incendios provocados en viviendas de las comunidades afectadas.

También relataron que integrantes del grupo criminal cortaron el suministro eléctrico en algunas zonas donde varias familias se mantenían refugiadas, lo que obligó a muchas personas a internarse en los cerros para intentar protegerse.

“Si nos miran, nos van a torturar”

El miedo fue otro de los temas que marcaron el video difundido en redes sociales.

Las mujeres explicaron que decidieron cubrirse el rostro porque temen represalias si son identificadas por los grupos criminales.

“Si nos miran por ahí, nos van a agarrar y nos van a torturar, nos van a hacer en pedazos”, relataron.

Entre las denuncias que hicieron también señalaron la falta de intervención del Ejército y de la Guardia Nacional ante los ataques que, aseguran, llevan varios días ocurriendo en la región.

Además de la quema de viviendas, denunciaron que hay familias atrapadas sin alimentos, sin refugio seguro y sin posibilidad de salir de las comunidades por el riesgo de nuevos enfrentamientos.

La violencia en esta zona de Guerrero se ha intensificado por los enfrentamientos entre grupos criminales que operan en la región, provocando desplazamientos forzados y temor entre las comunidades indígenas.

El llamado dirigido a Donald Trump generó reacciones por la gravedad del mensaje y por el nivel de desesperación reflejado por las mujeres, quienes insistieron en que las autoridades mexicanas no han logrado frenar la violencia que viven desde hace días.