Padre de familia amenaza a estudiantes por bullying a su hijo en la prepa de la UNLA; Fiscalía de Michoacán ya investiga

Amenazas en una prepa Un padre de familia amenazó a los supuestos perpetradores de bullying contra su hijo en la UNLA. (Especial)

La Fiscalía General del Estado de Michoacán inició una Carpeta de Investigación por presuntas amenazas cometidas en agravio de estudiantes de bachillerato de la Universidad Latina de América, luego de la difusión de un video en redes sociales donde se observa a un hombre ingresar a un salón de clases.

De acuerdo con la información preliminar, el incidente ocurrió en instalaciones de la universidad ubicada en Morelia, donde el padre de un alumno habría entrado a un aula para lanzar amenazas verbales contra estudiantes.

La Fiscalía Regional de Morelia abrió la investigación tras detectar la posible comisión de un delito a partir del material difundido en Facebook. Las autoridades señalaron que de inmediato comenzaron las actuaciones ministeriales para esclarecer lo ocurrido y determinar las circunstancias de los hechos.

FGE mantiene coordinación con directivos de la UNLA

La Fiscalía General del Estado de Michoacán informó que mantiene comunicación y coordinación permanente con directivos de la Universidad Latina de América para dar seguimiento a las investigaciones y garantizar el adecuado desarrollo de las acciones correspondientes.

Además, la dependencia reiteró su compromiso de actuar con apego a derecho en casos que involucren posibles riesgos para la integridad y seguridad de jóvenes estudiantes.

Continúan investigaciones por amenazas en universidad de Morelia

Hasta el momento, la autoridad no ha dado a conocer si existen personas detenidas o medidas cautelares derivadas del caso. La Fiscalía indicó que los avances serán informados conforme lo permitan las investigaciones en curso.

El caso ha generado atención en redes sociales luego de la circulación del video donde presuntamente se documenta el momento de las amenazas dentro de la universidad privada de Morelia.